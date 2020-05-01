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Ум такой: Возле стелы «Минск – город-герой» оживились работы в месте установки трибун для зрителей парада
Источник материала: Партизан
В столице на пр. Машерова возле стелы «Минск – город-герой» после нескольких дней затишья оживились работы в месте установки трибун для зрителей парада, сообщает корреспондент агентства
Монтаж или демонтаж?.. Как рассказали в пресс-службе Минобороны, подготовка к праздничному параду 9 мая продолжается.
Так, 29 апреля над Минским морем прошла первая тренировка воздушного эшелона военного парада в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Репетиции шествия запланированы на 5 и 6 мая, они будут организованы на плацу Минской военной комендатуры.
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Ум такой: Возле стелы «Минск – город-герой» оживились работы в месте установки трибун для зрителей парада
В столице на пр. Машерова возле стелы «Минск – город-герой» после нескольких дней затишья оживились работы в месте установки трибун для зрителей парада, сообщает...
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