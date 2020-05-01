Ум такой: Возле стелы «Минск – город-герой» оживились работы в месте установки трибун для зрителей парада













Монтаж или демонтаж?.. Как рассказали в пресс-службе Минобороны, подготовка к праздничному параду 9 мая продолжается.





Так, 29 апреля над Минским морем прошла первая тренировка воздушного эшелона военного парада в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Репетиции шествия запланированы на 5 и 6 мая, они будут организованы на плацу Минской военной комендатуры.