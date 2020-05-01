ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ум такой: Возле стелы «Минск – город-герой» оживились работы в месте установки трибун для зрителей парада

01.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В столице на пр. Машерова возле стелы «Минск – город-герой» после нескольких дней затишья оживились работы в месте установки трибун для зрителей парада, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».




Монтаж или демонтаж?.. Как рассказали в пресс-службе Минобороны, подготовка к праздничному параду 9 мая продолжается.

Так, 29 апреля над Минским морем прошла первая тренировка воздушного эшелона военного парада в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Репетиции шествия запланированы на 5 и 6 мая, они будут организованы на плацу Минской военной комендатуры.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице на пр. Машерова возле стелы «Минск – город-герой» после нескольких дней затишья оживились работы в месте установки трибун для зрителей парада, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Клишевич: основная форма социальной поддержки в условиях COVID-19 — возможность продолжать работать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика