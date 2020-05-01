Трагедия на озере под Вороново: перевернулась лодка с рыбаками, один из них утонул

– Лидчанин 1964 года рождения рыбачил вместе с арендатором озера в деревне Полипница. Ловлю рыбы они осуществляли с лодки – ставили сети. Примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась и оба рыбака ушли под воду. Арендатору озера удалось выплыть самостоятельно и удержаться за лодку. Он, как мог, старался помочь товарищу, но, к сожалению, лидчанин утонул, –"Лидской газете" о случившемся Виталий Захватович.