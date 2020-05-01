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Трагедия на озере под Вороново: перевернулась лодка с рыбаками, один из них утонул

01.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несчастный случай произошел вчера, 30 апреля, ориентировочно в восемь часов вечера, сообщил начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович.

– Лидчанин 1964 года рождения рыбачил вместе с арендатором озера в деревне Полипница. Ловлю рыбы они осуществляли с лодки – ставили сети. Примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась и оба рыбака ушли под воду. Арендатору озера удалось выплыть самостоятельно и удержаться за лодку. Он, как мог, старался помочь товарищу, но, к сожалению, лидчанин утонул, – рассказал "Лидской газете" о случившемся Виталий Захватович.

В тот же вечер на место происшествия выезжали сотрудники РОЧС, но их поиски не увенчались успехом. Утонувшего нашли работники Лидской спасательной станции сегодня утром.
 
 
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Несчастный случай произошел вчера, 30 апреля, ориентировочно в восемь часов вечера, сообщил начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович.
 
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