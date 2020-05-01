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В областном объединении профсоюзов подвели итоги конкурсов на лучшую профсоюзную первичку и лучшего социального партнера
01.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Профсоюзное движение Гродненщины объединяет почти 390 тысяч трудящихся в различных сферах, это более 2400 профсоюзных первичек.
Ежегодно областное объединение
Самую активную первичку определяют в каждой из трех групп организаций, в которые объединены отраслевые профсоюзы области. среди оцениваемых критериев итоги работы за год по ряду показателей. В их числе практика социального партнерства, обучение актива, работа с молодежью, ветеранами войны и труда и многое другое.
В этом году победителями смотра-конкурса стали первичные профсоюзные организации ОАО «Лидагропроммаш», Гродненского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» и городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно.
– Традиционно вручаем лучшим первичкам дипломы и рекомендуем отраслевым профсоюзам материально поощрить победителей и призеров смотра-конкурса. Однако в нынешней ситуации основную часть финансов направляем в «кассы взаимопомощи» для поддержки медиков, ветеранов труда и работников, которые оказались в тяжелом материальном положении, – отметил председатель областного объединения профсоюзов Борис Козелков.
Кроме того, в каждой отрасли определяют лучших социальных партнеров профсоюзов по итогам прошлого года. Среди них 13 организаций, предприятий и учреждений города и области.
Юлия ТИМОЩУК
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В областном объединении профсоюзов подвели итоги конкурсов на лучшую профсоюзную первичку и лучшего социального партнера
Профсоюзное движение Гродненщины объединяет почти 390 тысяч трудящихся в различных сферах, это более 2400 профсоюзных первичек. Ежегодно областное...
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