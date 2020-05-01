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В областном объединении профсоюзов подвели итоги конкурсов на лучшую профсоюзную первичку и лучшего социального партнера

01.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В областном объединении профсоюзов подвели итоги конкурсов на лучшую профсоюзную первичку и лучшего социального партнера

Профсоюзное движение Гродненщины объединяет почти 390 тысяч трудящихся в различных сферах, это более 2400 профсоюзных первичек.

Ежегодно областное объединение профсоюзов подводит итоги смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию. Целей у этого соревнования несколько и связаны они в первую очередь с основными принципами деятельности в сфере защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. 
 

Самую активную первичку определяют в каждой из трех групп организаций, в которые объединены отраслевые профсоюзы области. среди оцениваемых критериев итоги работы за год по ряду показателей. В их числе практика социального партнерства, обучение актива, работа с молодежью, ветеранами войны и труда и многое другое.

В этом году победителями смотра-конкурса стали первичные профсоюзные организации ОАО «Лидагропроммаш», Гродненского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» и городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно.
 
 Традиционно вручаем лучшим первичкам дипломы и рекомендуем отраслевым профсоюзам материально поощрить победителей и призеров смотра-конкурса. Однако в нынешней ситуации основную часть финансов направляем в «кассы взаимопомощи» для поддержки медиков, ветеранов труда и работников, которые оказались в тяжелом материальном положении, – отметил председатель областного объединения профсоюзов Борис Козелков.
 

Кроме того, в каждой отрасли определяют лучших социальных партнеров профсоюзов по итогам прошлого года. Среди них 13 организаций, предприятий и учреждений города и области.

Юлия ТИМОЩУК

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Профсоюзное движение Гродненщины объединяет почти 390 тысяч трудящихся в различных сферах, это более 2400 профсоюзных первичек. Ежегодно областное...
 
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