В областном объединении профсоюзов подвели итоги конкурсов на лучшую профсоюзную первичку и лучшего социального партнера

Источник материала: Вороновская газета





Профсоюзное движение Гродненщины объединяет почти 390 тысяч трудящихся в различных сферах, это более 2400 профсоюзных первичек.

профсоюзов подводит итоги смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию. Целей у этого соревнования несколько и связаны они в первую очередь с основными принципами деятельности в сфере защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. Ежегодно областное объединениеподводит итоги смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию. Целей у этого соревнования несколько и связаны они в первую очередь с основными принципами деятельности в сфере защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза.

Самую активную первичку определяют в каждой из трех групп организаций, в которые объединены отраслевые профсоюзы области. среди оцениваемых критериев итоги работы за год по ряду показателей. В их числе практика социального партнерства, обучение актива, работа с молодежью, ветеранами войны и труда и многое другое.

В этом году победителями смотра-конкурса стали первичные профсоюзные организации ОАО «Лидагропроммаш», Гродненского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» и городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно

– Традиционно вручаем лучшим первичкам дипломы и рекомендуем отраслевым профсоюзам материально поощрить победителей и призеров смотра-конкурса. Однако в нынешней ситуации основную часть финансов направляем в «кассы взаимопомощи» для поддержки медиков, ветеранов труда и работников, которые оказались в тяжелом материальном положении, – отметил председатель областного объединения профсоюзов Борис Козелков.

Кроме того, в каждой отрасли определяют лучших социальных партнеров профсоюзов по итогам прошлого года. Среди них 13 организаций, предприятий и учреждений города и области.

Юлия ТИМОЩУК

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