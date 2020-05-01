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Только взгляните! В прямом эфире аисты Ясь и Янина высиживают яйца (Видео)

01.05.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Только взгляните! В прямом эфире аисты Ясь и Янина высиживают яйца (Видео)

В деревне Тиневичи Кореличского района Гродненской области ведут прямой эфир из гнезда аистов, которое было построено в прошлом году. В YouTube можно в режиме онлайн наблюдать, как ведут себя аисты.

Сейчас самка аиста заботится о новом поколении – высиживает яйца, пока самец отправился на поиски пищи. За эфиром наблюдают десятки людей. Они ежедневно заходят в эфир и общаются с любителями птиц. В чате есть не только белорусы, но и россияне, эстонцы, поляки, украинцы. Кстати, в часте даже придумали имена аистам – Ясь и Янина.

Также многие делятся другими прямыми эфирами с птицами. Сейчас это очень популярно.


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В деревне Тиневичи Кореличского района Гродненской области ведут прямой эфир из гнезда аистов, которое было построено в прошлом году. В YouTube можно в режиме онлайн...
 
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