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«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере

01.05.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала 2020 года в Беларуси зафиксировано 20 случаев нарушения законодательства об использовании беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере

«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере

Речь прежде всего идет о любительских квадрокоптерах. Напомним, их использование регулирует Постановление Минобороны № 18. В стране установлен перечень зон, полет над которыми запрещен либо требует разрешения. С 2019 года он значительно расширен. Специальная карта размещена на сайте Госкомитета по имуществу. Между тем, каждый летательный аппарат должен быть зарегистрирован. Отметим, в Беларуси насчитывается около 5000 дронов.

«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере

Григорий Бобко, исполняющий обязанности начальника управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Беларуси:
На сегодняшний день таких ограничений (то есть зон) установлено 318. Эти зоны устанавливаются не просто так, а над наиболее критически важными объектами – либо промышленности, либо энергосети, либо даже есть часть дорог закрытых.

Каждый летательный аппарат несет какую-то угрозу. Это не Министерства обороны желание, а желание каждого руководителя защитить свой объект.

«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере

«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере

Добавим, за нарушение использования беспилотников в Беларуси предусмотрен штраф до 500 рублей.

Люди в материале: Григорий Бобко

 
 
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Новости Беларуси. С начала 2020 года в Беларуси зафиксировано 20 случаев нарушения законодательства об использовании беспилотников, сообщили в программе Новости «24...
 
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