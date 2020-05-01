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«Мы все в одной лодке, это общая наша беда». Как жители Могилёва помогают коммунальщикам дезинфицировать подъезды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все больше белорусов приходят на помощь коммунальщикам в дезинфекции подъездов и детских игровых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Могилеве к обработке перил, кнопок лифтов и домофонов, дверных ручек и стен подключаются жильцы и те, чья работа и до пандемии была связана с дезинфекцией. Только сейчас люди делают все это абсолютно безвозмездно. И призывают каждого не остаться в стороне.
Каждый раз, выходя из дома, я беру салфетку, спрей и обрабатываю поверхности, к которым больше всего прикасаюсь.
Дверные ручки, кнопки лифта… Поддерживать чистоту в подъезде для Алеси Пимаховой – дело привычное. Но с недавних пор к рутинной уборке своей площадки могилевчанка подключила еще и дезинфекцию. Девушка считает, что таким образом, пусть и не в глобальных масштабах, помогает не только своей семье и соседям, но и медикам.
Алеся Пимахова, жительница Могилева:
Фото и видео с призывами так же поступать каждому белорусу Алеся выкладывает в соцсетях. К челленджу подключилось уже больше полусотни небезразличных могилевчан.
Евгений Филипенко, житель Могилева:
Ежедневно, вооружившись баллоном с дезинфектором и защитным костюмом, на обработку выходит и Кирилл Дорошенко. Его зона ответственности – 11 многоэтажек и пять игровых площадок. Чистота в домах – основная работа могилевского предпринимателя.
Раньше помогал очистить жилье горожан от нежелательного соседства с грызунами и насекомыми, сейчас каждый день защищает людей от распространения вирусов. Все оборудование и дезсредства Кирилл использует только свои. И работает абсолютно безвозмездно.
Кирилл Дорошенко, предприниматель:
Павел Петровский, начальник могилевского жилищно-эксплуатационного участка № 2:
Ирина Недобоева, корреспондент:
Помощь от небезразличных могилевчан коммунальщикам сейчас как никогда кстати. Ведь нагрузка возросла в разы. Только в Октябрьском районе Могилева работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства, кроме основной уборки, приходится минимум дважды в день проводить дезинфекцию почти в 2000 подъездах.
Елена Павлова, заместитель директора жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района Могилева:
Ежедневная дезинфекция в домах могилевчан проводится уже больше месяца. Нагрузка на каждого работника ЖЭУ – минимум 20 подъездов за смену.
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«Мы все в одной лодке, это общая наша беда». Как жители Могилёва помогают коммунальщикам дезинфицировать подъезды
Новости Беларуси. Все больше белорусов приходят на помощь коммунальщикам в дезинфекции подъездов и детских игровых площадок, сообщили в программе Новости «24...
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