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Степаненко рассказала подробности развода с Петросяном
Источник материала: ОНТ
Телеведущая и артистка Елена Степаненко раскрыла подробности развода с Евгением Петросяном во время передачи «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1».
Артистка рассказала о разделении имущества. Изначально с супругом они договорились, что все поделят поровну, но на этой почве все равно возникли споры.
«Я сказала: «напиши, что и кому». Написал. Я говорю: «Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда!» Как пошел ор! Как? Что? Почему?», – поделилась Степаненко.
Также телеведущая посоветвала мужчинам сразу говорить о появлении в их жизни новых женщин. И если чувства остыли, то «настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти».
Пара развелась в августе 2018-го. По информации СМИ, Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в декабре 2019 года, а в марте у пары родился ребенок.
Фото: russia.tv
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Телеведущая и артистка Елена Степаненко раскрыла подробности развода с Евгением Петросяном во время передачи «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1». Артистка...
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