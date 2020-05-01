Степаненко рассказала подробности развода с Петросяном

Источник материала: ОНТ

Телеведущая и артистка Елена Степаненко раскрыла подробности развода с Евгением Петросяном во время передачи «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1».

Артистка рассказала о разделении имущества. Изначально с супругом они договорились, что все поделят поровну, но на этой почве все равно возникли споры.

«Я сказала: «напиши, что и кому». Написал. Я говорю: «Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда!» Как пошел ор! Как? Что? Почему?», – поделилась Степаненко.

Также телеведущая посоветвала мужчинам сразу говорить о появлении в их жизни новых женщин. И если чувства остыли, то «настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти».

Пара развелась в августе 2018-го. По информации СМИ, Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в декабре 2019 года, а в марте у пары родился ребенок.

Фото: russia.tv

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