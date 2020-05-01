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В Лиде дезинфицируют улицы и места общего пользования (видео)

03.05.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде дезинфицируют улицы и места общего пользования (видео)

Объединились в борьбе с инфекцией.

В Лиде дезинфицируются улицы, тротуары, павильоны на остановках общественного транспорта и места общего пользования. Обработка проводится для предотвращения распространения вирусных инфекций. Техника жилищно-коммунального хозяйства работает в вечернее, ночное и утреннее время, сообщает «Лида-ТВ».

 
 
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Объединились в борьбе с инфекцией. В Лиде дезинфицируются улицы, тротуары, павильоны на остановках общественного транспорта и места общего пользования. Обработка...
 

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