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В Лиде дезинфицируют улицы и места общего пользования (видео)
Источник материала: Lida.Info
Объединились в борьбе с инфекцией.
В Лиде дезинфицируются улицы, тротуары, павильоны на остановках общественного транспорта и места общего пользования. Обработка проводится для предотвращения распространения вирусных инфекций. Техника жилищно-коммунального хозяйства работает в вечернее, ночное и утреннее время,
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Объединились в борьбе с инфекцией. В Лиде дезинфицируются улицы, тротуары, павильоны на остановках общественного транспорта и места общего пользования. Обработка...
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