|
В Украине разбился одномоторный самолет. Два человека погибли
Источник материала: ОНТ
Два человека погибли в результате падения одномоторного самолета в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям,
Инцидент произошел в Днепровском районе вне населенного пункта. В 16:26 спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии. Одномоторный самолет на 4 места упал и загорелся. В нем находились два человека. Они погибли.
Спустя полчаса пожар на месте крушения ликвидировали, добавили в ГСЧС.
Фото: www.dsns.gov.ua
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два человека погибли в результате падения одномоторного самолета в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Госслужба страны по чрезвычайным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)