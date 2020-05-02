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В Украине разбился одномоторный самолет. Два человека погибли

02.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине разбился одномоторный самолет. Два человека погибли

Два человека погибли в результате падения одномоторного самолета в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

Инцидент произошел в Днепровском районе вне населенного пункта. В 16:26 спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии. Одномоторный самолет на 4 места упал и загорелся. В нем находились два человека. Они погибли.


Спустя полчаса пожар на месте крушения ликвидировали, добавили в ГСЧС.

Фото: www.dsns.gov.ua

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Два человека погибли в результате падения одномоторного самолета в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Госслужба страны по чрезвычайным...
 
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