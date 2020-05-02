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Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

02.05.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

И хотя посмотреть на ночной вид нового фонтана пришло не так уж и много народу, ничего, это временно. Согласитесь, получилась неплохая изюминка для Набережной?

Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров

 
 
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  И хотя посмотреть на ночной вид нового фонтана пришло не так уж и много народу, ничего, это временно. Согласитесь, получилась неплохая изюминка для Набережной?
 
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