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Показываем, как светится ночью фонтан на Набережной, из-за которого столько разговоров
02.05.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
И хотя посмотреть на ночной вид нового фонтана пришло не так уж и много народу, ничего, это временно. Согласитесь, получилась неплохая изюминка для Набережной?
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И хотя посмотреть на ночной вид нового фонтана пришло не так уж и много народу, ничего, это временно. Согласитесь, получилась неплохая изюминка для Набережной?
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