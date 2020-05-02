ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гадкий утенок. Девушку унижали в школе, но она выросла и удивила обидчиков

02.05.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

36-летняя Диана Фрик из австралийского Мельбурна с самого детства была жертвой буллинга из-за лишнего веса. Даже будучи в зрелом возрасте, она не могла избавиться от комплексов по поводу своей внешности — прыщей на лице, кудрявых волос и немодной одежды. Но однажды девушка ответила всем, кто раньше доводил ее до слез.




 

Фрик полностью изменила свою жизнь: похудела и сейчас участвует в престижных соревнованиях по бодибилдингу. Хоть у девушки никогда не было реальных проблем с лишним весом, ей пришлось полностью менять свои пищевые привычки: отказаться от вредной пищи и алкоголя.

С начала новой жизни Диана сбросила восемь килограммов, похудев на три размера. Но самое главное — это то, какое влияние эти изменения оказали на ее психологическое здоровье.


«Я никогда не думала, что когда-нибудь смогу гордиться своим телом. Уже даже смирилась, что мне всегда придется носить одежду, которая будет скрывать мои недостатки», — отметила Диана в комментарии изданию News.com.

В прошлом году на одном из мероприятий Австралийской международной ассоциации бодибилдинга Фрик была коронована как абсолютная чемпионка по бикини.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36-летняя Диана Фрик из австралийского Мельбурна с самого детства была жертвой буллинга из-за лишнего веса. Даже будучи в зрелом возрасте, она не могла избавиться от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач-трихолог объясняет, как появляется перхоть и почему от нее важно избавиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика