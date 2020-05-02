Гадкий утенок. Девушку унижали в школе, но она выросла и удивила обидчиков

Источник материала: Tut.by

36-летняя Диана Фрик из австралийского Мельбурна с самого детства была жертвой буллинга из-за лишнего веса. Даже будучи в зрелом возрасте, она не могла избавиться от комплексов по поводу своей внешности — прыщей на лице, кудрявых волос и немодной одежды. Но однажды девушка ответила всем, кто раньше доводил ее до слез.









Фрик полностью изменила свою жизнь: похудела и сейчас участвует в престижных соревнованиях по бодибилдингу. Хоть у девушки никогда не было реальных проблем с лишним весом, ей пришлось полностью менять свои пищевые привычки: отказаться от вредной пищи и алкоголя.

С начала новой жизни Диана сбросила восемь килограммов, похудев на три размера. Но самое главное — это то, какое влияние эти изменения оказали на ее психологическое здоровье.





«Я никогда не думала, что когда-нибудь смогу гордиться своим телом. Уже даже смирилась, что мне всегда придется носить одежду, которая будет скрывать мои недостатки», — отметила Диана в комментарии изданию News.com .

В прошлом году на одном из мероприятий Австралийской международной ассоциации бодибилдинга Фрик была коронована как абсолютная чемпионка по бикини.