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Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Александр Васильевич Пашковец из деревни Тырвовичи

02.05.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страшная трагедия коснулась абсолютно каждого белоруса. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители нашей страны совершали героические поступки и, пройдя через боль и лишения, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. В Пинском районе их осталось лишь двадцать. Корреспонденты pinsknews.by в совместном проекте «Полесской правды» и Пинского районного исполнительного комитета расскажут о каждом из них.Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Александр Васильевич Пашковец из деревни Тырвовичи
Александр Васильевич Пашковец живет в Тырвовичах. Сам он из местных. Родился 4 октября 1924 года в красивой полесской деревушке и прожил здесь всю жизнь. Правда, размеренное крестьянское житье-бытье нарушила война.

В 1944 году Александра Пашковца призвали в армию. Попал он на 1-й Белорусский фронт под командованием Георгия Жукова. Служил в 1105-м стрелковом полку 325-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях на территории Польши, за освобождение ее столицы.

Тяжелым было наступление на Варшаву. Как рассказывает Александр Васильевич, всё происходило ночью. «Мы наступали, немцы отходили, было очень много раненых и убитых», – вспоминает ветеран.

Один эпизод из фронтовой жизни навсегда врезался в память Александра Васильевича: «Шел бой. Мы ползли вместе с одним солдатом и увидели раненого, начали его перевязывать и немного приподнялись. Немцы нас заметили и пустили трассирующую пулю. Сослуживца моего смертельно ранило, а у меня задело немного кожу на руке, по которой потом побежал огонь от газа. По локоть закопал руку в землю, всё прошло. Раненый увидел это и попросил: «Затяни меня, сынок, в воронку, а сам спасайся». Так и пришлось сделать». Именно в этом бою пострадал и Александр Васильевич – он получил тяжелую контузию. Попал в госпиталь, который располагался в 40 километрах от Варшавы. Долго лечился солдат, да так в строй и не вернулся. Получил инвалидность и отправился домой. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

В 1946 году Александр Васильевич женился. Его избранницей стала Елена Михайловна Мозоль из д. Овсемирово Столинского района. Прожили вместе супруги 70 лет, воспитали трех дочерей и сына. Долгое время Александр Васильевич работал в местном колхозе, куда пришел в 1950 году, как только организовалось хозяйство. Был животноводом, заведующим фермой.

К сожалению, уже 5 лет нет рядом второй половинки Александра Васильевича. Но не забывают дедушку и прадедушку его 6 внуков и 6 правнуков. А еще он очень благодарен своему социальному работнику Лидии Викторовне Пашковец, которая регулярно бывает в доме ветерана и в обществе которой ему комфортно.

Инна Урбанович

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