Бекхэму - 45! Он ходит с детьми в тату-салоны и на свидания, а сыновья донашивают его одежду

Источник материала: Tut.by

Вы точно знаете Дэвида Бекхэма как капитана сборной Англии, парня из рекламы Coca-Cola, мужа Виктории Бекхэм, а еще того самого звездного мальчика из «МЮ», в которого сам сэр Алекс Фергюсон швырял бутсой. SPORT.TUT.BY предлагает взглянуть на Бекса с другой стороны и по случаю его 45-летия рассказывает истории о топовом англичанине, которые мало кто знает (оказывается, Бекхэм — сумасшедший папочка, милый садовник и жуткий педант).



Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

Ему предсказывали толстую жену и провал в футболе

Больше 20 лет назад Дэвид Бекхэм завел романтические отношения с «перчинкой» из Spice Girls Викторией Адамс. И на его голову сразу обрушилась волна критики: Дэвиду пророчили скорый закат карьеры и делали ставки на то, что медийная жена убьет в нем профессионального футболиста.

После обидного удаления в матче чемпионата мира 1998-го 23-летнего Бекхэма обвиняли в поражении сборной Англии, а журнал FourFourTwo даже спрогнозировал, каким станет набирающий обороты Бекс к 2020 году.



Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

— Все в жизни перспективного игрока «МЮ» пошло наперекосяк после упущенного чемпионства в 1998-м. Карьеру пришлось закончить после того, как он поскользнулся на воске для волос в 2005-м, — писал журналист британского издания.

— Сейчас ему уже под 40, он скатился до игры за ветеранов c другими птенцами Фергюсона и постоянных разговоров о днях былой славы. Сольная карьера певицы Пош Спайс (Виктории Бекхэм) провалилась, а саму ее разнесло. Сейчас она рекламирует одежду для «крупных леди».



Таким журнал представлял Бекхэма к 2020-му. Источник: givemesport.com

Как вы можете заметить, прогноз не сбылся. Дэвид и Виктория по-прежнему счастливы вместе. У них четверо детей. Бекхэм закончил профессиональную карьеру только в 38 лет в «ПСЖ» в статусе чемпиона Франции и уже обзавелся собственным футбольным клубом. Виктория стала успешным дизайнером и одним из лидеров мнений в мире моды.

Их отношения по-прежнему полны трепета. Чего стоит только факт того, что Дэвид по-прежнему хранит билет на поезд, на котором Вики написала ему свой номер телефона.

Дети — целая вселенная для Дэвида



Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

45-летний Дэвид Бекхэм невероятно гармоничен в роли счастливого папаши.

Его четверо детей — Бруклин, Ромео, Круз и Харпер — лучшие мотиваторы и отдельная вселенная англичанина.

После развода собственных родителей после 33 лет брака Дэвид отмечал:

— Я женился один раз и хочу, чтобы та семья, которая есть у меня теперь, оставалась со мной навсегда. Развод родителей позволил мне еще лучше осознать это желание.



Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

Первенец Бекхэмов — Бруклин — родился весной 1999 года и получил свое имя в честь нью-йорского района, где был зачат.

В марте 2020-го Бруклину исполнилось 21. Он увлекается фотографией и жутко напоминает своего отца в манере одеваться. На вечерних шоу Дэвид не раз троллил сына за то, что тот любит донашивать одежду отца.



Бруклин — крайний справа. Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

Бекс обожает своего старшенького. В 18 лет он отвел Бруклина к своему тату-мастеру, чтобы сын заполучил первую татуировку, как и обещал суперпапа. А несколькими годами раньше Дэвид даже сопровождал Бруклина на первом свидании: правда, сидел в пяти столиках от парочки, но оказывал сыну моральную поддержку на расстоянии.

Спустя три года после рождения Бруклина на свет появился Ромео Бекхэм. Дэвид шутит, что у него всего один недостаток, зато какой: Ромео — фанат «Арсенала». До 2015 года сын легенды «манкунианцев» даже занимался в академии лондонцев.



Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

Третий сын Дэвида и Виктории — Круз — очень музыкальный парень. Он классно поет и в свои 15 уже выпускает синглы, а средства от продаж направляет на благотворительность. Мечта этого британского мальчишки — записать сингл с Эдом Шираном.



Круз — крайний слева. Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

Ну и наконец Харпер — младшенькая в роскошном семейства Бекхэмов. 8-летняя красотка занимается в театральной студии, а еще играет в футбол — мамина и папина радость.

В честь каждого из детей у Дэвида есть татуировки. Он фиксирует на теле значимые моменты жизни и заявляет, что таким образом семья всегда остается с ним рядом не только мысленно, но и физически.



Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

Флорист, педант и фанат LEGO

Вне футбольного поля Дэвид Бекхэм всегда оставался самым обычным человеком со своими фобиями и пристрастиями.

Англичанин страдает обсессивно-компульсивным расстройством, из-за чего в быту Дэвид — жуткий педант. В его доме несколько холодильников: один для напитков, второй — для фруктов и овощей и третий для остальной еды. А гардероб стиляги Бекхэма формируется не только по цветам, но и сезонности вещей.



Дэвид с дочкой Харпер. Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

В списке хобби Дэвида есть такие неочевидные, как изобразительное искусство, рыбалка и даже LEGO. В сеть попало видео, где Виктория в два часа ночи спрашивает у мужа, долго ли он еще будет возиться с LEGO.

— 20 минут.

— На коробке написано, что это для 11-летних.

— Дорогая, я закончил за 9 часов.

— Но тебе 44, ты же знаешь.

— Да, а тебе 45.

Очень милый диалог влюбленных, не находите?



Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

И самое прекрасное, что и после 40 Дэвид продолжает открывать новые грани своей личности. Например, он не стесняется нового увлечения и во всеуслышание заявляет:

— Мне интересно заниматься цветами. Я знаю, что флористику никак нельзя назвать мужским хобби, однако к сорока годам люди взрослеют и поддержание брутального имиджа их не особо волнует.