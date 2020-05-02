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На пожаре в Миорском районе погиб пенсионер

02.05.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 мая примерно в час ночи в деревне Угольники Миорского района произошёл пожар в жилом доме. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели открытое горение дома и хозпостройки. В ходе тушения пламени под обломками строительных конструкций было обнаружено тело 83-летнего хозяина дома. 

На пожаре в Миорском районе погиб пенсионер
Фото: Витебское ОУМЧС 

Пожар ликвидирован, огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, уничтожен сарай. Выясняется причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении. 

На пожаре в Миорском районе погиб пенсионер
Фото: Витебское ОУМЧС 

На прошлой неделе горел один из домов в Глусском районе.

На пожаре погиб мужчина – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 1 мая примерно в час ночи в деревне Угольники Миорского района произошёл пожар в жилом доме.  По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели...
 
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