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На пожаре в Миорском районе погиб пенсионер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 мая примерно в час ночи в деревне Угольники Миорского района произошёл пожар в жилом доме.
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Пожар ликвидирован, огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, уничтожен сарай. Выясняется причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.
На прошлой неделе горел один из домов в Глусском районе.
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Новости Беларуси. 1 мая примерно в час ночи в деревне Угольники Миорского района произошёл пожар в жилом доме. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели...
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