На пожаре в Миорском районе погиб пенсионер

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 мая примерно в час ночи в деревне Угольники Миорского района произошёл пожар в жилом доме.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели открытое горение дома и хозпостройки. В ходе тушения пламени под обломками строительных конструкций было обнаружено тело 83-летнего хозяина дома.



Фото: Витебское ОУМЧС

Пожар ликвидирован, огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, уничтожен сарай. Выясняется причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.



Фото: Витебское ОУМЧС

На прошлой неделе горел один из домов в Глусском районе.