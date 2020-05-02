Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней

Источник материала: ОНТ

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство «Рёнхап».

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, 1 мая Ким Чен Ын находился в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо на открытии завода по производству удобрений.

Фотографии Ким Чен Ына, сделанные на церемонии открытия завода, опубликовал официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи «Нодон синмун». Центральное телеграфное агентство КНДР также показало снимки с северокорейским лидером, на которых видно, как он торжественно разрезает ленточку, осматривает фабрику, общается с чиновниками, выглядит здоровым, улыбается.

Напомним, с 11 апреля лидер Северной Кореи не появлялся на публике. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. В связи с этим в СМИ появились сообщения о том, что Ким Чен Ыну была сделана операция, он болен, не может самостоятельно встать, нормально ходить. Однако министр по делам национального объединения Южной Кореи - профильного ведомства по межкорейским контактам - Ким Ён Чхоль назвал фейком и инфодемией слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР.

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