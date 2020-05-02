Доктор Комаровский рассказал, как правильно пользоваться антисептиком для рук

Источник материала: ОНТ

Известный врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, как правильно пользоваться антисептиком для рук.

Комаровский пояснил, что нет смысла дезинфицировать, к примеру, ручку тележки в магазине или кнопки лифта, ведь на них все равно остаются зоны, которые не продезинфицированы.

Врач добавил, что главное – обработать руки после прикосновения к тем или иным предметам, например, к ручкам тележки в магазине, а когда будет доступ к воде и мылу, хорошенько вымыть руки.

Ранее Евгений Комаровский рассказывал об основных правилах посещения магазинов.





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