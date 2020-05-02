«Дикая охота» возвращается

Большой театр Беларуси и Белтелерадиокампания продолжают транслировать легендарные спектакли театра в формате онлайн в рамках нового совместного проекта. С 1 мая в соцсети выложена опера «Дикая охота короля Стаха» белорусского композитора Владимира Солтана, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Спектакль, запись которого осуществлена в 1989 году, был поставлен по мотивам «исторического детектива» Владимира Короткевича и считается национальной музыкальной классикой. Композитор Владимир Солтан в тесном сотрудничестве с постановочной группой и исполнителями главных партий произвели настоящий фурор, вызвав восхищение и публики, и критиков.









minsknews.by Постановка стала настоящей сенсацией в театральной жизни страны. Зрители и слушатели, будто завороженные, погружались в мир образов исторического детектива и в саму музыку дикой охоты – одну из самых сильных и ярких тем оперы. В произведении Короткевича переплетаются реальность, мираж и фантом. В музыке охоты неразделимы история и современность, вечное и сиюминутное, человеческая воля и слабость, страх и возмездие. Это судьба, фатум, расплата, наступающая рано или поздно, пишет





Даже одноименный фильм, снятый белорусским режиссером Валерием Рубинчиком в 1979-м и очень тепло принятый кинозрителями, ничуть не умалил достоинств оперы, либретто которой написала Светлана Климкович. В год постановки она была дважды представлена на сцене Большого театра в Москве и имела большой успех. В 1990 году талантливую работу композитора, постановщиков и исполнителей главный ролей Н. Костенко, В. Скоробогатова и В. Экнадиосова отметили Государственной премией БССР.





Уникальным для Беларуси явлением стало исполнение оперы в «натуральных декорациях» Троицкого предместья в Минске. Конфликтная завязка ее сюжета вызывала в памяти знаменитую повесть Конан Дойля о собаке Баскервилей, где также один из родственников задался целью уничтожить всех претендентов на родовые титул и богатство. Однако колорит «Дикой охоты» все же совсем иной, сугубо белорусский. В музыке оживает неповторимое настроение мистической красоты и ужаса, которыми овеяны предания жителей таинственных полесских болот…





Онлайн-трансляция осуществляется в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых материалов БТРК «Белтелерадиофонд» в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Посмотреть и послушать оперу «Дикая охота короля Стаха» можно в течение недели.



