Первомайский вечер в Бресте: работают кафе, фонтаны, бани, рынок. Как тут усидеть дома?

Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё утром активность брестчан была не высока и наблюдалась в основном в районе рынка. Горожане потихоньку закупались для выезда на природу, на дачу, одним словом на маёвку.





Уже к вечеру по пешеходной Советской прогуливались если не толпы, то большие компании. Кто-то бренчал на гитаре, кто-то медитировал глядя на бесконечные струи воды, извергаемые светомузыкальным фонтаном. Возле кинотеатра «Беларусь» была припаркована легендарная советская «полуторка». Кто-то приехал праздновать 9 мая.





Кстати, несмотря на отмену байкерского фестиваля, отдельно взятые мотоциклисты всё-таки решили посетить наш город над Бугом, и теперь на своих двухколёсных конях рассекают по улицам Бреста.





А самая большая движуха оказалась на набережной Муховца. Вдоль парапета прогуливалась масса народа, а ещё больше было собачников, велосипедистов, самокатчиков, только успевай увёртываться. Немалую роль сыграли сообщения в СМИ о новом фонтане, установленном прямо на воде реки Мухавец напротив «Городского сада». Горожане решили оценить новый объект. Кстати, вечером у фонтана будет видна разноцветная светодиодная подсветка струй воды.