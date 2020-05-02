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Первомайский вечер в Бресте: работают кафе, фонтаны, бани, рынок. Как тут усидеть дома?

02.05.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё утром активность брестчан была не высока и наблюдалась в основном в районе рынка. Горожане потихоньку закупались для выезда на природу, на дачу, одним словом на маёвку.

Первомайский вечер в Бресте: работают кафе, фонтаны, бани, рынок. Как тут усидеть дома?

Уже к вечеру по пешеходной Советской прогуливались если не толпы, то большие компании. Кто-то бренчал на гитаре, кто-то медитировал глядя на бесконечные струи воды, извергаемые светомузыкальным фонтаном. Возле кинотеатра «Беларусь» была припаркована легендарная советская «полуторка». Кто-то приехал праздновать 9 мая.

Первомайский вечер в Бресте: работают кафе, фонтаны, бани, рынок. Как тут усидеть дома?

Кстати, несмотря на отмену байкерского фестиваля, отдельно взятые мотоциклисты всё-таки решили посетить наш город над Бугом, и теперь на своих двухколёсных конях рассекают по улицам Бреста.

Первомайский вечер в Бресте: работают кафе, фонтаны, бани, рынок. Как тут усидеть дома?

А самая большая движуха оказалась на набережной Муховца. Вдоль парапета прогуливалась масса народа, а ещё больше было собачников, велосипедистов, самокатчиков, только успевай увёртываться. Немалую роль сыграли сообщения в СМИ о новом фонтане, установленном прямо на воде реки Мухавец напротив «Городского сада». Горожане решили оценить новый объект. Кстати, вечером у фонтана будет видна разноцветная светодиодная подсветка струй воды.

 
Теги: Брест
 
 
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