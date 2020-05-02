Президент Казахстана прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева









Дарига Назарбаева — старшая дочь Нурсултана Назарбаева. Она является спикером верхней палаты парламента Казахстана с марта 2019 года, в сентябре ее переизбрали на эту должность. До этого госпожа Назарбаева возглавляла комитет палаты по международным делам, обороне и безопасности.





В марте стало известно, что весной 2019-го в Лондоне арестовали недвижимость Дариги Назарбаевой, а также внука Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева и его жены Аиды. Они купили недвижимость более чем за $100 млн, ее оформили на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья. Арест был наложен по запросу правоохранительных органов.