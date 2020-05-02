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Президент Казахстана прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

02.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Казахстана. Причины для прекращения полномочий госпожи Назарбаевой не уточняются.



Дарига Назарбаева — старшая дочь Нурсултана Назарбаева. Она является спикером верхней палаты парламента Казахстана с марта 2019 года, в сентябре ее переизбрали на эту должность. До этого госпожа Назарбаева возглавляла комитет палаты по международным делам, обороне и безопасности.

В марте стало известно, что весной 2019-го в Лондоне арестовали недвижимость Дариги Назарбаевой, а также внука Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева и его жены Аиды. Они купили недвижимость более чем за $100 млн, ее оформили на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья. Арест был наложен по запросу правоохранительных органов.
 
 
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны...
 
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