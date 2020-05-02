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«Ямы Беларуси»: на таких дорогах и ноги поломаешь, и подвеску «потеряешь»

02.05.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередные фото прислали читатели в наш сервис «Ямы Беларуси». Кадры новые — а ямы старые, многим из них уже по несколько лет. Дорожники, подключайтесь же, наконец!

Брестская область, Лунинецкий район, дорога в направлении деревни Ситница. Автор фото пишет, что ехать на авто по этим ямам и ухабам можно со скоростью пешехода.


Дорога на улице Южной в поселке Привольный Минского района давно не видела ремонта. Ремавтодор на письма граждан о состоянии дороги отвечает очень просто: «В этом году ремонт не планируется», отписка кочует из года в год. А вот ГАИ на обращение населения сообщила, что дорога не соответствует безопасному передвижению.


В Гродно на улице Клецкова, 58 есть вот такая яма.

«Яме больше года, засыпали землёй вместо асфальта. Живучая. Но руки у обязанных не доходят сюда», — написал читатель в комментарии под фото.


А это проезжая часть в Солигорске на улице Горького, между домом № 15 и школой № 2. И ноги поломать можно и подвеску потерять!


В Мозыре в преддверии Дажынок полным ходом идут строительные работы. Увы, кое-где их делают тяп-ляп. Например, посмотрите, каким на улице Рыжкова сделали съезд с велодорожки. «Занижение бордюра? Не, не слышали…»


А это Полоцк, улица Вологина. Здесь дорога из бетонных плит не ремонтировалась лет двадцать. Из плит торчит арматура, страшно ездить.


В Вороновском районе Гродненской области есть дорога Н6627. На нет от поворота к деревне Лентишки до въезда в деревню Конвелишки очень глубокие ямы и выбоины в асфальте. Тянутся они около 2 км.


Эта торчащая арматура — не упражнение в гонке с препятствиями. Это обычная дорога в городе Столбцы, на переулке Товарном, 2. Читатель сообщил, что ни разу здесь ничего не делали с дорогой.


Уважаемые читатели, давайте через сервис «Ямы Беларуси» вместе ударим по бездорожью. Возможно, тогда дорожные и коммунальные службы обратят внимание на те объекты, куда не ступала их нога. Фотографируйте ямы на дорогах и присылайте нам. Обязательно указывайте точный адрес «экспоната».

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Теги: Гродно
 
 
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Кадры новые - а ямы старые, многим из них уже по несколько лет.
 
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