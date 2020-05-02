Регистрация на ЦТ начинается в Беларуси: заявления принимаются по электронной почте

Источник материала: ОНТ

Регистрация на централизованное тестирование начинается в Беларуси, абитуриенты могут присылать заявления по электронной почте, пишет БЕЛТА.

Из-за эпидемиологической обстановки схема регистрации абитуриентов на ЦТ в этом году изменяется.

Заявление абитуриент подает на одном из государственных языков Беларуси. На сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) можно найти форму, заполнить заявление в электронном виде согласно требованиям инструкции и отослать с личного электронного адреса абитуриента на электронную почту одного из пунктов регистрации абитуриентов для участия в ЦТ со 2 мая по 1 июня, до 18:00.

Не позднее одного рабочего дня с момента поступления заявления пункт регистрации отправит на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет, который нужен, чтобы оплатить прием и оформление документов для участия в ЦТ.

Инструкция по оплате есть на сайте РИКЗ. Оплатить можно через ЕРИП до посещения пункта регистрации и не позднее 1 июня.

На сайте пункта регистрации можно ознакомиться с вопросом организации электронной очереди, чтобы не допускать массового скопления людей. Однако забирать пропуска на тестирование абитуриент должен лично, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Горячая линия для информационной поддержки абитуриентов по всем вопросам регистрации и прохождения действует в каждом пункте ЦТ.

Фото: БЕЛТА

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