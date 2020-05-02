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Отец зашёл в комнату к сыну и едва смог сдержать смех. Мальчик выглядел как директор крупной компании
Источник материала: СТВ
Житель американского города Денвер увидел 7-летнего сына в непривычном облике. Об этом Бриан Киффер
По словам мужчины, он находился дома и занимался своими обычными делами. В какой-то момент к нему подошла жена и посоветовала сходить в комнату к сыну. Бриан заинтересовался, подошёл к комнате ребёнка, приоткрыл дверь и осторожно заглянул внутрь.
У мальчика был урок, который проводился с помощью видеоконференции. Ребёнок сидел с очень серьёзным видом. Увидев отца, школьник показал ему жест «у меня разговор, не отвлекай». По словам Киффера, ему потребовалось напрячь все свои силы, чтобы сдержать смех.
Ранее мы рассказывали о сердитом и ещё более серьёзном мальчике.
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Отец зашёл в комнату к сыну и едва смог сдержать смех. Мальчик выглядел как директор крупной компании
Житель американского города Денвер увидел 7-летнего сына в непривычном облике. Об этом Бриан Киффер рассказал на своей странице в Twitter. По словам мужчины, он...
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