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Отец зашёл в комнату к сыну и едва смог сдержать смех. Мальчик выглядел как директор крупной компании

02.05.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Житель американского города Денвер увидел 7-летнего сына в непривычном облике. Об этом Бриан Киффер рассказал на своей странице в Twitter. 

По словам мужчины, он находился дома и занимался своими обычными делами. В какой-то момент к нему подошла жена и посоветовала сходить в комнату к сыну. Бриан заинтересовался, подошёл к комнате ребёнка, приоткрыл дверь и осторожно заглянул внутрь. 

Отец зашёл в комнату к сыну и едва смог сдержать смех. Мальчик выглядел как директор крупной компании
Фото: twitter.com/bckieffer 

У мальчика был урок, который проводился с помощью видеоконференции. Ребёнок сидел с очень серьёзным видом. Увидев отца, школьник показал ему жест «у меня разговор, не отвлекай». По словам Киффера, ему потребовалось напрячь все свои силы, чтобы сдержать смех. 

Ранее мы рассказывали о сердитом и ещё более серьёзном мальчике.

Ребёнок собрал свои вещи и ушёл из дома – здесь подробности

Люди в материале: Бриан Киффер, Brian Kieffer

 
 
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Житель американского города Денвер увидел 7-летнего сына в непривычном облике. Об этом Бриан Киффер рассказал на своей странице в Twitter.  По словам мужчины, он...
 
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