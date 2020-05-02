Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты

Источник материала: СТВ

Женщина занималась ремонтом дома и захотела сделать удобное место для отдыха у окна. В итоге вместо кресла или диванчика были построены домики для собак.

Как рассказала Диана на своей странице в Twitter, сначала из комнаты было вынесено всё лишнее. На третий день женщина соорудила каркас будущих домиков.



Фото: twitter.com/iMDRW



Фото: twitter.com/iMDRW

К 9 дню у домиков появились стены, они были покрашены, а также внутри построек был положен новый пол.



Фото: twitter.com/iMDRW

К 12 дню новый пол был у всей комнаты.



Фото: twitter.com/iMDRW



Фото: twitter.com/iMDRW

К 15 дню домики питомцев были полностью готовы, оставались только мелкие детали. Диана добавила в комнаты питомцев картины, небольшие светильники и кроватки.



Фото: twitter.com/iMDRW

После этого собаки, которых зовут Ферджи и Джинджер, смогли въехать в новое жильё.



Фото: twitter.com/iMDRW

Кстати, крыши у домиков снимаются, чтобы можно было делать уборку.



Фото: twitter.com/iMDRW



Фото: twitter.com/iMDRW

О своём питомце здорово позаботился ещё один парень.