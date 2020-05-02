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Ким Чен Ын появился на публике после долгого перерыва

02.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ким Чен Ын появился на публике после долгого перерыва

Центральное телевидение КНДР показало репортаж о посещении председателем Госсовета Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений 1 мая. Это первые опубликованные видеокадры с того момента, как лидер страны перестал появляться на публике после заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) 11 апреля, сообщает ТАСС.

Телевизионный сюжет демонстрировал, как Ким Чен Ын разрезал красную ленту, что символизировало начало работы предприятия. На всех видеокадрах он выглядит бодрым, часто улыбается, активно жестикулирует и раздает указания сопровождающим его членам высшего руководства страны. По окончании репортажа об открытии завода Центральное телевидение КНДР продолжило показывать передачи, посвященные деятельности Ким Чен Ына.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда провел заседание Политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (высший законодательный орган), а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о его возможной болезни.

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Центральное телевидение КНДР показало репортаж о посещении председателем Госсовета Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений 1 мая. Это...
 
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