Италия и Испания начали смягчать карантинные меры

Источник материала: ОНТ

Европа понемногу выздоравливает. Италия и Испания практически одновременно начали смягчать карантинные меры.

В Италии возобновляют работу производства, строительные компании и даже рестораны. Это называется «вторая фаза выхода из карантина», когда люди будут учиться нормально жить рядом с инфекцией. Испанцам впервые за семь недель разрешили выходить из дома без специальных документов. Просто прогуляться. А ведь именно Испания ввела самые жёсткие меры карантина в Европе. За время пандемии в этой стране умерли почти 25 тысяч человек.

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