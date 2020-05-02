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Италия и Испания начали смягчать карантинные меры

02.05.2020 16:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Италия и Испания начали смягчать карантинные меры

Европа понемногу выздоравливает. Италия и Испания практически одновременно начали смягчать карантинные меры.

В Италии возобновляют работу производства, строительные компании и даже рестораны. Это называется «вторая фаза выхода из карантина», когда люди будут учиться нормально жить рядом с инфекцией. Испанцам впервые за семь недель разрешили выходить из дома без специальных документов. Просто прогуляться. А ведь именно Испания ввела самые жёсткие меры карантина в Европе. За время пандемии в этой стране умерли почти 25 тысяч человек.  

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Европа понемногу выздоравливает. Италия и Испания практически одновременно начали смягчать карантинные меры. В Италии возобновляют работу производства,...
 
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