«Белавиа» возобновляет рейсы в Милан

Источник материала: ОНТ

Улететь из Минска в Милан. Сегодня частично возобновляются рейсы по популярному маршруту – дважды в неделю.

На борт туристы попасть пока не смогут. Рейс предназначен для деловых и медицинских поездок. Но и это уже «открытие». Принимать рейсы будет аэропорт Мальпенса. На прошлой неделе «Белавиа» вернула рейс в ещё один европейский деловой центр – Вену. Туда самолёты летают ежедневно.

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