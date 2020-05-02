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«Белавиа» возобновляет рейсы в Милан
Источник материала: ОНТ
Улететь из Минска в Милан. Сегодня частично возобновляются рейсы по популярному маршруту – дважды в неделю.
На борт туристы попасть пока не смогут. Рейс предназначен для деловых и медицинских поездок. Но и это уже «открытие». Принимать рейсы будет аэропорт Мальпенса. На прошлой неделе «Белавиа» вернула рейс в ещё один европейский деловой центр – Вену. Туда самолёты летают ежедневно.
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Улететь из Минска в Милан. Сегодня частично возобновляются рейсы по популярному маршруту – дважды в неделю. На борт туристы попасть пока не смогут. Рейс...
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