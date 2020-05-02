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«Белавиа» возобновляет рейсы в Милан

02.05.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» возобновляет рейсы в Милан

Улететь из Минска в Милан. Сегодня частично возобновляются рейсы по популярному маршруту – дважды в неделю.

На борт туристы попасть пока не смогут. Рейс предназначен для деловых и медицинских поездок. Но и это уже «открытие». Принимать рейсы будет аэропорт Мальпенса. На прошлой неделе «Белавиа» вернула рейс в ещё один европейский деловой центр – Вену. Туда самолёты летают ежедневно.

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Теги: Минск
 
 
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Улететь из Минска в Милан. Сегодня частично возобновляются рейсы по популярному маршруту – дважды в неделю. На борт туристы попасть пока не смогут. Рейс...
 
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