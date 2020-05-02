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В США журналист снял на видео необычное торнадо из шаров растения перекати-поле

02.05.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. «Удивительное торнадо». Необычный вихрь запечатлел американский журналист, когда на своем минивэне двигался по пустынному шоссе в штате Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США журналист снял на видео необычное торнадо из шаров растения перекати-поле

Совершенно внезапно поднялся пыльный вихрь из сухих шаров  растения перекати-поле. Воздушное шоу было недолгим. Серьезных повреждений автомобиль не получил, зато журналист снял эксклюзивный репортаж.

В США журналист снял на видео необычное торнадо из шаров растения перекати-поле

В США журналист снял на видео необычное торнадо из шаров растения перекати-поле

К слову, перекати-поле нередко «организуют» нападения на частные дома или машины на шоссе. Его в США величают русским чертополохом, поскольку около 150 лет назад этот сорняк случайно завезли в Южную Дакоту мигранты из России.

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Новости США. «Удивительное торнадо». Необычный вихрь запечатлел американский журналист, когда на своем минивэне двигался по пустынному шоссе в штате Вашингтон,...
 
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