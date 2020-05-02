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В США журналист снял на видео необычное торнадо из шаров растения перекати-поле
Источник материала: СТВ
Новости США. «Удивительное торнадо». Необычный вихрь запечатлел американский журналист, когда на своем минивэне двигался по пустынному шоссе в штате Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совершенно внезапно поднялся пыльный вихрь из сухих шаров растения перекати-поле. Воздушное шоу было недолгим. Серьезных повреждений автомобиль не получил, зато журналист снял эксклюзивный репортаж.
К слову, перекати-поле нередко «организуют» нападения на частные дома или машины на шоссе. Его в США величают русским чертополохом, поскольку около 150 лет назад этот сорняк случайно завезли в Южную Дакоту мигранты из России.
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Новости США. «Удивительное торнадо». Необычный вихрь запечатлел американский журналист, когда на своем минивэне двигался по пустынному шоссе в штате Вашингтон,...
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