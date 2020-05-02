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Салат «Цезарь»: секреты приготовления в домашних условиях

02.05.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Салат «Цезарь»: секреты приготовления в домашних условиях

Салат «Цезарь» - одно из самых любимых блюд. Популярность его объяснить просто – легко готовить, продукты великолепно сочетаются, соус с приятной текстурой, тонким ароматом и уникальным вкусом. Вариаций «Цезаря» очень много. Рассказываем, как быстро приготовить популярный салат с курицей дома. 

Как готовить салат: с половины батона срежьте корку и нарежьте его кубиками. 2 зубчика чеснока очистите, крупно порежьте и положите в разогретое на сковороде оливковое масло (5 ст. л.). Когда чеснок зарумянится уберите его, а в ароматном масле обжарьте кубики батона до легкой золотистой корочки. Выложите гренки в тарелку. Снова сделайте ароматное масло в сковороде и положите туда порезанные небольшими кубиками 400 г куриного филе, обжарьте до золотистой корочки. Один небольшой кочан салата Айсберг промойте и порвите листья на крупные кусочки, 300 г помидоров черри нарежьте половинками, 100 г пармезана натрите на мелкой терке.

В большую тарелку положите листья салата, немного полейте соусом. Затем выложите кусочки курицы и помидоры черри, еще немного полейте соусом. Выложите сухарики, посыпьте салат тертым пармезаном и сразу подавайте к столу. Оставшийся соус подавайте отдельно. 

Как готовить простой соус для «Цезаря»: в маленькой кастрюле вскипятите подсоленную воду и положите туда 2 яйца комнатной температуры, затем сразу снимите емкость с плиты, подождите одну минуту и достаньте яйцо из кипятка. Именно такая технология применяется в рецептах соуса к «Цезарю». Вбейте яйца в чашу блендера. 2 зубчика чеснока почистите и пропустите через чеснокодавку. Выжмите из лимона 3 ст. л. сока. 50 г пармезана натрите на мелкой терке. Все ингредиенты добавьте в чашу блендера к яйцам и измельчите до однородной массы.

Как готовить классический соус для «Цезаря»: подготовьте 2 яйца так же, как в рецепте простого соуса и положите их в чашу блендера. Добавьте 1 ч. л. горчицы, 3 ст. л. сока лимона. Взбейте на медленной скорости погружным блендером. Не прекращая взбивать, постепенно подливайте смесь двух масел – 20 г оливкового масла extra vergine и 30 г любого рафинированного масла. Взбивайте на медленной скорости, пока масса не загустеет. Затем мелко нарежьте филе 5 консервированных анчоусов и добавьте к соусу. Анчоусы можно заменить килькой пряного посола. В этом случае добавьте пару капель тайского рыбного соуса для усиления вкуса. Дело в том, что в настоящем соусе к «Цезарю» должен быть легкий рыбный привкус. Погружным блендером разотрите соус в однородную массу. Добавьте несколько капель бальзамического уксуса. Приправьте молотым перцем. По вкусу можно добавить еще горчицы, лимонного сока и соли.

Секреты приготовления: 

  • сухарики для салата можно приготовить в духовке. Для этого нарежьте батон кубиками, разложите их на противне. Чеснок крупно порежьте, поместите его в стеклянную мисочку и залейте оливковым маслом. Поставьте миску на 20-30 секунд в микроволновую печь. Таким образом, масло наберет аромат чеснока. Полейте чесночным маслом кубики батона и поставьте их в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут до появления золотистого цвета;
  • салат Айсберг нужно именно рвать на кусочки, а не резать ножом, иначе он может горчить;
  • для украшения в «Цезарь» можно добавить 3-4 перепелиных яйца, нарезанных половинками;
  • яйца для приготовления соуса должны быть свежайшими, а оливковое масло – качественным;
  • пармезан заменять другим сыром не рекомендуется, как и анчоусы в рецепте классического соуса – килькой. Эти продукты сильно влияют на вкус блюда;
  • вместо бальзамического уксуса в оригинальном рецепте – вустерский соус, но, по словам гурманов, он вполне заменим на уксус, можно даже яблочный;
  • в соусе не должно быть много чеснока, лимонного сока и соли;
  • именно соус – основной компонент салата, и от него зависит окончательный вкус блюда, поэтому необходимо соблюдать технологию его приготовления.

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Салат «Цезарь» - одно из самых любимых блюд. Популярность его объяснить просто – легко готовить, продукты великолепно сочетаются, соус с приятной текстурой, тонким...
 
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