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Родственники, подарки и большой сюрприз. Мама и бабушка устроили для ребёнка незабываемый день рождения
Источник материала: СТВ
Родственники маленькой девочки захотели устроить ей сюрприз к дню рождения. С малышкой пришли повидаться не только бабушки, дедушки и друзья семьи, но даже спасатели.
Как
Видя грустного ребёнка, мама и бабушка захотели как-то развеселить девочку. Они тайно попросили родственников и друзей устроить небольшой парад возле дома Натали. Но на этом сюрприз не закончился.
Когда наступил день рождения, девочка радостно смотрела, как мимо неё проезжают на своих машинах четыре поколения её семьи, друзья и соседи. Все эти люди весело махали малышке, поздравляли её с днём рождения и передавали подарки.
Затем на дороге появились полицейские. От восторга Натали начала бегать кругами и подпрыгивать. Затем из машины вышла женщина-офицер. Ребёнок был невероятно счастлив, что человек, который «хранит и защищает», тоже девушка.
Фото: facebook.com/jayne.f.williams
А когда приехали спасатели, девочка уже просто не знала, как ещё выразить свою радость и застыла на месте. После окончания праздника Натали сказала, что это был её самый лучший день рождения.
Кстати, ранее мы рассказывали об отце, который сделал сыну самый лучший подарок на день рождения.
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Родственники, подарки и большой сюрприз. Мама и бабушка устроили для ребёнка незабываемый день рождения
Родственники маленькой девочки захотели устроить ей сюрприз к дню рождения. С малышкой пришли повидаться не только бабушки, дедушки и друзья семьи, но даже...
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