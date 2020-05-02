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В Беларуси практически завершили посев овощей
Источник материала: ОНТ
В Беларуси практически завершили посев овощей, картофеля, свёклы и льна.
Обработаны больше 70% полей. Остаются кукуруза и рапс – погода сейчас идеальная для аграриев. Недавние дожди внесли свою лепту, почва готова. Май обещает быть тёплым, его украсят яблочные сады – по прогнозам они расцветут во второй половине месяца.
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В Беларуси практически завершили посев овощей, картофеля, свёклы и льна. Обработаны больше 70% полей. Остаются кукуруза и рапс – погода сейчас идеальная для...
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