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Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Парад для одного солдата. В преддверии Дня Победы витебские десантники необычным образом поздравили ветерана Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественным маршем они прошли возле дома ветерана, а военный оркестр исполнил известные мелодии военных лет.
Алексей Иванов был призван на фронт в 1944-м. Уже в мирное время служил в 103-й воздушно-десантной бригаде. Командовать парадом гвардии полковник в отставке мог прямо с балкона. Но сильный духом солдат продемонстрировал стойкость и в этом вопросе. Он вышел к гвардейцам лично, чтобы пообщаться с молодым пополнением Вооруженных Сил мирной Беларуси.
Алексей Иванов, ветеран Великой Отечественной войны:
Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
В прославленной 103-й воздушно-десантной бригаде – 11 ветеранов Великой Отечественной войны. В течение недели гвардейцы поздравят каждого.
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Новости Беларуси. Парад для одного солдата. В преддверии Дня Победы витебские десантники необычным образом поздравили ветерана Великой Отечественной, сообщили в...
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