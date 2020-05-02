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Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

02.05.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Парад для одного солдата. В преддверии Дня Победы витебские десантники необычным образом поздравили ветерана Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественным маршем они прошли возле дома ветерана, а военный оркестр исполнил известные мелодии военных лет.

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

Алексей Иванов был призван на фронт в 1944-м. Уже в мирное время служил в 103-й воздушно-десантной бригаде. Командовать парадом гвардии полковник в отставке мог прямо с балкона. Но сильный духом солдат продемонстрировал стойкость и в этом вопросе. Он вышел к гвардейцам лично, чтобы пообщаться с молодым пополнением Вооруженных Сил мирной Беларуси.

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

Алексей Иванов, ветеран Великой Отечественной войны:
Спасибо солдатам, спасибо командованию, спасибо командиру бригады. Спасибо, что не забыли нас. Значит, помнят.

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
На примере живых людей мы воспитываем наших десантников, как правильно, как нужно защищать нашу Родину, Республику Беларусь. Эти мероприятия важны и для самих ветеранов Великой Отечественной войны. Мы помним, мы гордимся нашими ветеранами.

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

В прославленной 103-й воздушно-десантной бригаде – 11 ветеранов Великой Отечественной войны. В течение недели гвардейцы поздравят каждого.

Люди в материале: Алексей Иванов, Денис Кривенцов

 
 
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Новости Беларуси. Парад для одного солдата. В преддверии Дня Победы витебские десантники необычным образом поздравили ветерана Великой Отечественной, сообщили в...
 
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