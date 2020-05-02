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Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив»

02.05.2020 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив»

Белорусский специалист Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля.  

Контракт заключен на три года. Предыдущим клубом Скабелки в КХЛ был «Барыс», который он возглавлял два сезона. Казахстанский клуб не договорился с тренером о продлении контракта – наставника не устраивало совмещение постов в «Барысе» и сборной Казахстана.

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Белорусский специалист Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля.   Контракт заключен на три года. Предыдущим клубом...
 
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