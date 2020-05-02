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Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив»
Источник материала: ОНТ
Белорусский специалист Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля.
Контракт заключен на три года. Предыдущим клубом Скабелки в КХЛ был «Барыс», который он возглавлял два сезона. Казахстанский клуб не договорился с тренером о продлении контракта – наставника не устраивало совмещение постов в «Барысе» и сборной Казахстана.
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Белорусский специалист Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Контракт заключен на три года. Предыдущим клубом...
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