Источник материала: ОНТ

Белорусский специалист Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля.

Контракт заключен на три года. Предыдущим клубом Скабелки в КХЛ был «Барыс», который он возглавлял два сезона. Казахстанский клуб не договорился с тренером о продлении контракта – наставника не устраивало совмещение постов в «Барысе» и сборной Казахстана.

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