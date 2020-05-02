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«Я знаю вкус мяса грачей». Воспоминания о голоде белорусских детей во время оккупации

02.05.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Никакими словами нельзя объяснить, почему маленькие беззащитные дети, которые не успели эвакуироваться в 1941 году, становились жертвами фашизма. Спустя десятилетия от фактов, зафиксированных историей, леденеет все внутри.

«Я знаю вкус мяса грачей». Воспоминания о голоде белорусских детей во время оккупации

Голод. Постоянный. Изо дня в день, от недели к неделе. Мать, которая не знает, чем кормить своих малолетних детей… Дети, которые забыли о лакомствах и рады были хоть что-то съесть... 

«Я знаю вкус мяса грачей». Воспоминания о голоде белорусских детей во время оккупации
           

Раиса Рыжикова, пережила оккупацию в Минске:
Голодали. Где Красный костел, там очередь через весь Минск с котелками стояла за баландой. И кусочек маленький хлебушка – булка пополам. Надо было отстоять. Мука, наверное, поджаренная, что-то разболтанное такое. Не понимаю.

Потом весна. Пошли – Ванеева – это была деревня Будилово. Там картошка пооставалась – перекапывали такие черные плюхи. Приносили, что-то варили. Я много плакала, потому что хотела есть. Помню, комнату маме предложили, а там было еще занято. И мы пришли. Стол такой, и парень, и второй – и едят суп. И он мне так пахнет! А суп перловый, и там еще что-то накручено! Я тоже шла домой и плакала. Знаете, 7-8 лет уже было.

«Я знаю вкус мяса грачей». Воспоминания о голоде белорусских детей во время оккупации

Любовь Аладко, председатель Совета ветеранов при ЖЭУ №4 Первомайского района г. Минска:
Мы продолжали быть в партизанском отряде. Но у нас не было ни блиндажа никакого. Как я помню, небо и каши эти. Это вода. Понимаете? Нельзя было высохнуть. Ладно, летом там как-то. А зимой, когда листы мокрые? А мне всегда очень хотелось есть. У меня какое-то пальтишко было вязаное – я его разрывала и сосала руку. Понимаете? Мне так хотелось все время чего-то есть!

«Я знаю вкус мяса грачей». Воспоминания о голоде белорусских детей во время оккупации

Регина Романовская, председатель Совета ветеранов Партизанского района г. Минска:
Было очень голодно. Я из своего детства не могу вспомнить игрушек. Ни одной игрушки у меня не было. Я только помню свою кошку. Когда мы завели кота – живое существо, которое возле меня ходило. Было очень страшно.

Голодали очень сильно. Помню, за мамой бегала маленькая. На белорусском скажу: Мама, можа які цвілы блін ёсць? Потому что даже если зацветшее было. Выкапывали картошку, что не успели убрать, допустим. Или плохо убрали. Смерзшуюся весной. Пекли, будем говорить, оладьи. Какие там оладьи были, конечно? Но это вкусно, потому что все равно очень хотелось есть.

«Я знаю вкус мяса грачей». Воспоминания о голоде белорусских детей во время оккупации

Станислав Липень, пережил оккупацию в Кореличском районе:
Всего было. Даже после зимы – картошка замерзнет, и это картошку собирали.  Крахмал вымачивали и пекли такие блинчики.

«Я знаю вкус мяса грачей». Воспоминания о голоде белорусских детей во время оккупации

«Я знаю вкус мяса грачей». Воспоминания о голоде белорусских детей во время оккупации

Лидия Чижик, пережила оккупацию:
Скажу откровенно, ведь мы ели лепешки из лебеды. Мы ели гнилую картошку. Мы отстреливали весной – особенно тяжелый был год 43-й – грачей. И я знаю вкус мяса грачей.

«Я знаю вкус мяса грачей». Воспоминания о голоде белорусских детей во время оккупации

Леонид Бекаревич, пережил оккупацию в Могилевской области:
Что хотелось нам, детям? Как правило, говорят – чего-нибудь сладкого. Но, как ни странно, я честно скажу, очень хотелось соли. Потому что не было соли.

Люди в материале: Раиса Рыжикова, Любовь Аладко, Регина Романовская, Станислав Липень, Лидия Чижик, Леонид Бекаревич, Раиса Плохоцкая

 
Теги: Минск
 
 
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