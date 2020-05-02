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Прямые телефонные линии: от транспортного сообщения до поиска помещения для занятий единоборствами

02.05.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямые телефонные линии: от транспортного сообщения до поиска помещения для занятий единоборствами

Традиционно по субботам проходят прямые линии с исполкомами. На повестке – проблемные вопросы, которые не удалось решить малыми силами на местах. 


В Могилёвский горисполком дозвонились 12 человек. Темы разные: от транспортного сообщения и горячей воды до поиска помещения для занятий единоборствами. В канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне людей так же интересуют единовременные выплаты пособий. В Могилеве такая помощь предназначена для 665 человек. 

Разговоры по субботам – это еще и помощь специалистам на местах. Они узнают о проблемах из первых уст и могут оперативно решить вопрос или разъяснить человеку законы. Кстати, звонят не только, чтобы пожаловаться. В первые майские выходные чиновники принимали поздравления с Днем труда и приближающимся Днем Победы.

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Теги: Могилев
 
 
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Традиционно по субботам проходят прямые линии с исполкомами. На повестке – проблемные вопросы, которые не удалось решить малыми силами на местах.  В Могилёвский...
 
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