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В Глубокском районе – 57 случаев заражения

02.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из интервью vg-gazeta.by с Главным санитарным врачом Глубокского районного центра гигиены и эпидемиологии Станиславом Скипором.



– Цифры статистики в данном случае плавающие, так как кто-то попадает под меднаблюдение, кого-то снимают с меднаблюдения. Если говорить на 30 апреля, то контактов первого уровня у нас числится порядка 90, контактов второго уровня – более ста. У всех берут анализ на инфекцию, а также направляют этих граждан на самоизоляцию с вручением требований о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Для справки
Население -18 921[2] человек (на 2016, по инф. Википедия) 
Город находится в 162 км от Минска и 187 км от Витебска. На территории города расположены пять озёр. Одно из них — озеро Глубокое[4], ныне Кагальное, дало имя городу.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Из интервью vg-gazeta.by с Главным санитарным врачом Глубокского районного центра гигиены и эпидемиологии Станиславом Скипором.
 
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