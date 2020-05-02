В Глубокском районе – 57 случаев заражения









– Цифры статистики в данном случае плавающие, так как кто-то попадает под меднаблюдение, кого-то снимают с меднаблюдения. Если говорить на 30 апреля, то контактов первого уровня у нас числится порядка 90, контактов второго уровня – более ста. У всех берут анализ на инфекцию, а также направляют этих граждан на самоизоляцию с вручением требований о соблюдении правил поведения в самоизоляции.





Для справки

Население -18 921[2] человек (на 2016, по инф. Википедия)

Город находится в 162 км от Минска и 187 км от Витебска. На территории города расположены пять озёр. Одно из них — озеро Глубокое[4], ныне Кагальное, дало имя городу.



