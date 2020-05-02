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Мужчина погиб во время валки леса в Логойском районе

02.05.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 апреля в Логойском районе во время валки леса погиб мужчина. 

Как сообщает Следственный комитет, индивидуальный предприниматель и житель Вилейского района проводили лесозаготовительные работы. Во время амортизации спиленного дерева 39-летний напарник предпринимателя получил несовместимые с жизнью травмы. 

Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 УК РБ. Ведутся следственные действия, по результатам расследования будет дана правовая оценка. 

Зимой 2020 года в Минском районе на стройке житель Молодечно упал с балкона пятого этажа.

Мужчина погиб – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 29 апреля в Логойском районе во время валки леса погиб мужчина.  Как сообщает Следственный комитет, индивидуальный предприниматель и житель...
 
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