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Мужчина погиб во время валки леса в Логойском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 апреля в Логойском районе во время валки леса погиб мужчина.
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Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 УК РБ. Ведутся следственные действия, по результатам расследования будет дана правовая оценка.
Зимой 2020 года в Минском районе на стройке житель Молодечно упал с балкона пятого этажа.
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Новости Беларуси. 29 апреля в Логойском районе во время валки леса погиб мужчина. Как сообщает Следственный комитет, индивидуальный предприниматель и житель...
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