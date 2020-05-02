Суд отменил штраф могилевскому активисту за декабрьскую акцию протеста против интеграции с РФ





Правозащитник Борис Бухель и Станислав Павлинкович





spring96.org Суд Советского района Минска ещё 26 декабря оштрафовал Станислава Павлинковича за участие в анти-интеграционных митингах в столице 7 и 8 декабря. Штраф составил 637 рублей, пишет





Суд Ленинского района Могилева 20 февраля оштрафовал местного активиста Станислава Павлинковича за участие в акциях против интеграции с Россией 20 и 21 декабря 2019 года.





Правда, самого активиста на суд не позвали. По заверению Павлинковича, «повесток на заседание ему не посылали, ему никто не звонил, не писал и даже не пытался связаться». О штрафе Станислав узнал только когда на него завели новое административное дело в Могилеве.





Павлинкович решил обжаловать неправомерное постановление о штрафе и

обратился в Минский городской суд.









21 апреля судья Евгений Хаткевич отменил постановление суда Советского района Минска. В своем решении Хаткевич заявил, что Павлинкович не был извещен надлежащим образом о предстоящем декабрьском процессе.





«Изложенное повлекло существенное нарушение процессуального закона», — отметил судья.





Он отменил решение о штрафе в 637 рублей и направил материалы дела на новое рассмотрение.



