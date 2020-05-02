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Суд отменил штраф могилевскому активисту за декабрьскую акцию протеста против интеграции с РФ

02.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской суд посчитал незаконным постановление суда Советского района от 26 декабря, сообщается на сайте mspring.online. Тогда Станислава Павлинковича даже не предупредили о судебном процессе в отношении него.


Правозащитник Борис Бухель и Станислав Павлинкович

Суд Советского района Минска ещё 26 декабря оштрафовал Станислава Павлинковича за участие в анти-интеграционных митингах в столице 7 и 8 декабря. Штраф составил 637 рублей, пишет spring96.org

Суд Ленинского района Могилева 20 февраля оштрафовал местного активиста Станислава Павлинковича за участие в акциях против интеграции с Россией 20 и 21 декабря 2019 года.

Правда, самого активиста на суд не позвали. По заверению Павлинковича, «повесток на заседание ему не посылали, ему никто не звонил, не писал и даже не пытался связаться». О штрафе Станислав узнал только когда на него завели новое административное дело в Могилеве.

Павлинкович решил обжаловать неправомерное постановление о штрафе и 
обратился в Минский городской суд.


21 апреля судья Евгений Хаткевич отменил постановление суда Советского района Минска. В своем решении Хаткевич заявил, что Павлинкович не был извещен надлежащим образом о предстоящем декабрьском процессе.

«Изложенное повлекло существенное нарушение процессуального закона», — отметил судья.

Он отменил решение о штрафе в 637 рублей и направил материалы дела на новое рассмотрение.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минский городской суд посчитал незаконным постановление суда Советского района от 26 декабря, сообщается на сайте mspring.online. Тогда Станислава Павлинковича даже не...
 
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