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В Узбекистане прорвало дамбу. Эвакуированы 70 тысяч человек, есть пострадавшие

02.05.2020 18:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Узбекистане прорвало дамбу. Эвакуированы 70 тысяч человек, есть пострадавшие

Из-за наводнения прорвало дамбу на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана. Эвакуировали 70 тысяч человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС страны Мурада Садыкова. 

Дамбу на Сардобинском водохранилище прорвало 1 мая. По словам представителя МЧС Узбекистана, около 17.00 прорвавшийся поток воды перенаправили в нужное русло. Эваукаированных людей разместили в специально подготовленных местах, обеспечили питанием, медикаментами и местами для сна.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 56 человек 

Также Мурад Садыков отметил, что готовятся дополнительные места, где при необходимости разместят еще тысячу человек.

На месте происшествия побывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: facebook.com/sundar.qoraboyev 

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Из-за наводнения прорвало дамбу на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана. Эвакуировали 70 тысяч человек, передает агентство Синьхуа со...
 
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