В Узбекистане прорвало дамбу. Эвакуированы 70 тысяч человек, есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Из-за наводнения прорвало дамбу на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана. Эвакуировали 70 тысяч человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС страны Мурада Садыкова.

Дамбу на Сардобинском водохранилище прорвало 1 мая. По словам представителя МЧС Узбекистана, около 17.00 прорвавшийся поток воды перенаправили в нужное русло. Эваукаированных людей разместили в специально подготовленных местах, обеспечили питанием, медикаментами и местами для сна.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 56 человек

Также Мурад Садыков отметил, что готовятся дополнительные места, где при необходимости разместят еще тысячу человек.

На месте происшествия побывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: facebook.com/sundar.qoraboyev

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