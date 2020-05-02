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В Узбекистане прорвало дамбу. Эвакуированы 70 тысяч человек, есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
Из-за наводнения прорвало дамбу на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана. Эвакуировали 70 тысяч человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС страны Мурада Садыкова.
Дамбу на Сардобинском водохранилище прорвало 1 мая. По словам представителя МЧС Узбекистана, около 17.00 прорвавшийся поток воды перенаправили в нужное русло. Эваукаированных людей разместили в специально подготовленных местах, обеспечили питанием, медикаментами и местами для сна.
По последним данным, в результате происшествия пострадали 56 человек
Также Мурад Садыков отметил, что готовятся дополнительные места, где при необходимости разместят еще тысячу человек.
На месте происшествия побывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Фото: facebook.com/sundar.qoraboyev
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Из-за наводнения прорвало дамбу на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана. Эвакуировали 70 тысяч человек, передает агентство Синьхуа со...
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