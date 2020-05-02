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Как снять домик под Минском? Легко и за 1 рубль!

02.05.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нужно только косить траву и платить коммуналку

Необычное и заманчивое объявление появилось о сдаче в аренду дачи. Собственник отдает ее бесплатно, но с условием, что дачники будут косить траву на участке и компенсируют ему коммунальные расходы. Подробности пишет realt.by.

Дача находится в 23 километрах от МКАД в молодечненском направлении в садовом товариществе «Заранак».

Собственник Алексей рассказал, что купил дачный участок около 10 лет назад. Поставил там домик. Но сейчас эта дача ему не нужна.

— Я пытался продать дачу через сайт, но почти за месяц покупатель так и не нашелся. Поэтому я предложил ее в аренду на весь сезон бесплатно, чтобы самому не ездить туда. Если найдутся желающие, они смогут отдыхать на даче на свежем воздухе вблизи леса все лето до наступления холодов. От них требуется только косить траву и компенсировать коммунальные платежи, что весьма логично, — рассказывает Алексей.


Поскольку у семьи есть другая дача, куда она выезжает на отдых, здесь хозяин не строил большой капитальный дом, не высаживал деревья и кустарники, не разбивал грядки. Весь земельный надел засажен газоном, который и надо косить.

— Сначала я сам ездил на дачу и косил траву, но сейчас у меня на это нет ни времени, ни желания, поэтому и отдаю бесплатно. Две дачи тянуть на себе сложно. Хотя вначале были мысли что-то здесь строить и облагораживать участок, — уточняет собственник.

На участке стоит небольшой домик с одной комнатой, где есть 4 спальных места.
 
 
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Нужно только косить траву и платить коммуналку
 
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