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Погода в областных центрах Беларуси с 4 по 10 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
Прохладная погода в апреле затянулась. И если в первой половине месяца похолодания чередовались с потеплениями, вторая – удивила прохладой. И только в южных регионах отметка термометра поднималась достаточно высоко.
Однако ситуация все же изменится. По предварительному прогнозу, в первую неделю мая атмосферное давление станет расти. Увеличится количество солнечных дней, соответственно повысится и температура.
В первой половине недели столбики термометров покажут от +12°C до +17°C,в южных районах страны будет 2-4 градуса теплее. А во второй половине недели воздух прогреется до +14…+19°C.
Подробный прогноз погоды в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!
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Прохладная погода в апреле затянулась. И если в первой половине месяца похолодания чередовались с потеплениями, вторая – удивила прохладой. И только в южных...
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