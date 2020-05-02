Погода в областных центрах Беларуси с 4 по 10 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Прохладная погода в апреле затянулась. И если в первой половине месяца похолодания чередовались с потеплениями, вторая – удивила прохладой. И только в южных регионах отметка термометра поднималась достаточно высоко.

Однако ситуация все же изменится. По предварительному прогнозу, в первую неделю мая атмосферное давление станет расти. Увеличится количество солнечных дней, соответственно повысится и температура.

В первой половине недели столбики термометров покажут от +12°C до +17°C,в южных районах страны будет 2-4 градуса теплее. А во второй половине недели воздух прогреется до +14…+19°C.

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