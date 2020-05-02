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Обработка деревьев и кустарников весной от болезней и вредителей. Как правильно и чем? Советы специалистов в рубрике «УДачный гид»
Источник материала: ОНТ
Хорошая погода, плодородная почва, хорошие семена. Казалось бы, секрет удачного сада прост. А если еще и бросить основные силы на перекопку грядок, то и джекпот будет в кармане.
Но не стоит забывать: по мере того, как прогревается воздух, пробуждаются насекомые и вредители. И чтобы они не завоевали в сад, необходимо провести своевременную обработку деревьев и кустарников от болезней и вредителей. Как правильно выбирать и использовать средства для защиты, которые помогут сохранить ваш урожай, расскажет наш «УДачный гид».
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Обработка деревьев и кустарников весной от болезней и вредителей. Как правильно и чем? Советы специалистов в рубрике «УДачный гид»
Хорошая погода, плодородная почва, хорошие семена. Казалось бы, секрет удачного сада прост. А если еще и бросить основные силы на перекопку грядок, то и джекпот...
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