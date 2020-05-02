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Баффет потерял 55 миллиардов долларов из-за коронавируса

02.05.2020 21:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Конгломерат Berkshire Hathaway, крупнейшим акционером которого является Уоррен Баффет, раскрыл отчетность за первый квартал. Портфель акций холдинга обесценился на 55,5 млрд долларов.

Как сообщает агентство Bloomberg, Berkshire Hathaway зафиксировала убыток в размере 49,7 млрд долларов по итогам I квартала 2020 года,

Операционная прибыль, которая исключает некоторые инвестиционные результаты, выросла на 6% до 5,87 млрд долларов. Портфель акций сократился на 55,5 млрд долларов.

Bloomberg подчеркивает, что Баффет всегда искал прибыльные активы, но был против покупки их «по заоблачным ценам». Но на этот раз он не стал скупать их: по итогам первого квартала Berkshire Hathaway увеличила резерв свободных средств на счетах на 10 млрд долларов - он достиг рекордного показателя в 137,3 млрд долларов. На покупку ценных бумаг компания потратила всего 3,5 млрд долларов.

В портфеле больше всего пострадали акции железнодорожного оператора BNSF, Precision Castpart — производителя продукции для промышленных и энергетических компаний, авиакомпании Boeing, а также обувной и швейный бизнесы.

Акции самого финансового конгломерата Berkshire Hathaway потеряли в цене 19%. При этом индекс S&P 500 за то же время упал на 12%.

В начале апреля стало известно, что Баффет сократил доли авиакомпаний в своем портфеле. Ранее его доля в Delta Air Lines составляла примерно 11,1%, а в Southwest Airlines — 10,4%. Теперь каждая из этих долей сократилась на 18% и 4% соответственно, пишет РБК.

 
 
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Конгломерат Berkshire Hathaway, крупнейшим акционером которого является Уоррен Баффет, раскрыл отчетность за первый квартал. Портфель акций холдинга обесценился на 55,5...
 
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