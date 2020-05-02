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Лето 2020 года станет самым жарким в истории

02.05.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лето 2020 года станет самым жарким в истории. К такому выводу пришли американские климатологи, рассказали в программе «Плюс-минус».

Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Российские специалисты не столь категоричны и уверяют, что, скорее, всего заоблачных температур ждать не придётся.

Лето 2020 года станет самым жарким в истории

Источник фото: pixabay.com

Сходятся синоптики в том, что лето-2020 войдёт в пятёрку самых горячих за последние годы. Это связано с глобальным потеплением и увеличением количества парниковых газов в атмосфере.

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Лето 2020 года станет самым жарким в истории. К такому выводу пришли американские климатологи, рассказали в программе «Плюс-минус». Будет капризничать. Синоптики...
 
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