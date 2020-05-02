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Лето 2020 года станет самым жарким в истории
Источник материала: СТВ
Лето 2020 года станет самым жарким в истории. К такому выводу пришли американские климатологи, рассказали в программе
Российские специалисты не столь категоричны и уверяют, что, скорее, всего заоблачных температур ждать не придётся.
Сходятся синоптики в том, что лето-2020 войдёт в пятёрку самых горячих за последние годы. Это связано с глобальным потеплением и увеличением количества парниковых газов в атмосфере.
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Лето 2020 года станет самым жарким в истории. К такому выводу пришли американские климатологи, рассказали в программе «Плюс-минус». Будет капризничать. Синоптики...
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