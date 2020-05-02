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Лето 2020 года станет самым жарким в истории. К такому выводу пришли американские климатологи, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Российские специалисты не столь категоричны и уверяют, что, скорее, всего заоблачных температур ждать не придётся.





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Сходятся синоптики в том, что лето-2020 войдёт в пятёрку самых горячих за последние годы. Это связано с глобальным потеплением и увеличением количества парниковых газов в атмосфере.