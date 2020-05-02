Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям всех погибших 2 мая 2014 года в Одессе









Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook в субботу, 2 мая. Украинские власти должны обеспечить беспристрастное расследование трагических событий 2 мая в Одессе. Об этом президент Украинынаписал на своей странице вв субботу, 2 мая.





По словам украинского лидера, каждый должен сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось, а государство должно обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того дня.

"Сегодня – шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших... Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственные трагедии", – написал Зеленский.





По его словам, сегодня в украинском обществе есть ряд болезненных вопросов, "требующих честных ответов". Одно из них – кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года.





По его словам, "наш общий вызов – вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей".









"Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь – мирная, цветущая и единая страна", – резюмировал Зеленский.





Напомним, 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы погибли 48 человек, более 200 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.





В прошлом году глава миссии ООН в Украине Фиона Фрейзер назвала предвзятым расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе.





Ранее в субботу стало известно, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине не видит прогресса в расследовании дел и в судебных процессах по делу о событиях 2 мая в Одессе.



