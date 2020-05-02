Сколько градусов должно быть на улице, чтобы начали отключать батареи?

Источник материала: СТВ

В Беларуси начинают отключать отопление, рассказали в программе «Плюс-минус» . Сезон в этом году завершается позже обычного из-за неустойчивой погоды.

Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Уже отключили батареи в Могилёве, Гомеле, Бресте и Гродно.





Когда такое решение примут в Минске – неизвестно. Среднесуточная температура воздуха должна быть выше восьми градусов три дня подряд.