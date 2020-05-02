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Сколько градусов должно быть на улице, чтобы начали отключать батареи?

02.05.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Беларуси начинают отключать отопление, рассказали в программе «Плюс-минус». Сезон в этом году завершается позже обычного из-за неустойчивой погоды.

Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Уже отключили батареи в Могилёве, Гомеле, Бресте и Гродно.

Сколько градусов должно быть на улице, чтобы начали отключать батареи?

Когда такое решение примут в Минске – неизвестно. Среднесуточная температура воздуха должна быть выше восьми градусов три дня подряд.

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Беларуси начинают отключать отопление, рассказали в программе «Плюс-минус». Сезон в этом году завершается позже обычного из-за неустойчивой погоды. Будет...
 
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