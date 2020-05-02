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Сколько градусов должно быть на улице, чтобы начали отключать батареи?
Источник материала: СТВ
В Беларуси начинают отключать отопление, рассказали в программе
Уже отключили батареи в Могилёве, Гомеле, Бресте и Гродно.
Когда такое решение примут в Минске – неизвестно. Среднесуточная температура воздуха должна быть выше восьми градусов три дня подряд.
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В Беларуси начинают отключать отопление, рассказали в программе «Плюс-минус». Сезон в этом году завершается позже обычного из-за неустойчивой погоды. Будет...
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