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Мох, пакет и вода. Как легко размножить лилии

02.05.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лилии с древних времён считаются символом красоты и совершенства. Но покупать луковицы каждый год по карману далеко не каждому. Как размножить лилии, рассказали в программе «Плюс-минус».

Мох, пакет и вода. Как легко размножить лилии

Елена Макаревич, садовод:
Часто при покупке лилии бывает так, что в пакете вы обнаруживаете отломанные чешуйки. Не торопитесь их выбрасывать, их можно использовать, как материал для размножения лилии. Особенно, если вы приобрели или имеете уже редкий сорт. Сейчас я покажу, как это можно сделать. Это очень простой способ. Для этого нам понадобятся сама лилия, мох и пакет.

Отламываем чешуйки. Одновременно можно снять с лилии не более одной трети чешуек.

Мох, пакет и вода. Как легко размножить лилии

Сейчас возьмём мох сфагнум. Но это может быть любой другой материал, например торф (даже тот, в котором вы эту луковицу купили) или вермикулит. Мы его увлажним.

Мох, пакет и вода. Как легко размножить лилии

Сложим его в обычный пакет и положим туда эти чешуйки. Равномерно расположим их на влажном мху. И прикроем им же.

Мох, пакет и вода. Как легко размножить лилии

Завернём пакет и оставим в тёплом месте примерно на три недели. Иногда будем проверять, чтобы мох оставался слегка влажным, но не появлялась плесень.

Мох, пакет и вода. Как легко размножить лилии

Через три недели у вас должен получиться примерно такой результат. Вот чешуйка и на ней образовались маленькие три луковички.

Мох, пакет и вода. Как легко размножить лилии

Когда эти луковицы подрастут и станут размером с горошину, их нужно высадить в грядку для доращивания. Если вы всё сделаете правильно, то прекрасный цветник из лилий будет радовать вас не один год.

Люди в материале: Елена Макаревич

 
 
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Лилии с древних времён считаются символом красоты и совершенства. Но покупать луковицы каждый год по карману далеко не каждому. Как размножить лилии, рассказали в...
 
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