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Мох, пакет и вода. Как легко размножить лилии
Источник материала: СТВ
Лилии с древних времён считаются символом красоты и совершенства. Но покупать луковицы каждый год по карману далеко не каждому. Как размножить лилии, рассказали в программе
Елена Макаревич, садовод:
Сейчас возьмём мох сфагнум. Но это может быть любой другой материал, например торф (даже тот, в котором вы эту луковицу купили) или вермикулит. Мы его увлажним.
Сложим его в обычный пакет и положим туда эти чешуйки. Равномерно расположим их на влажном мху. И прикроем им же.
Завернём пакет и оставим в тёплом месте примерно на три недели. Иногда будем проверять, чтобы мох оставался слегка влажным, но не появлялась плесень.
Когда эти луковицы подрастут и станут размером с горошину, их нужно высадить в грядку для доращивания. Если вы всё сделаете правильно, то прекрасный цветник из лилий будет радовать вас не один год.
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Лилии с древних времён считаются символом красоты и совершенства. Но покупать луковицы каждый год по карману далеко не каждому. Как размножить лилии, рассказали в...
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