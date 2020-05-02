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Сериал про "Беларусь — для народа" - игровой проект стоимостью в 1,4 миллиона долларов
Источник материала: Партизан
Министерство культуры объявило конкурс на новый амбициозный игровой проект стоимостью в 1,4 миллиона долларов.
фото носит илюстрационный характер
На соответствующий тендер обращает внимание канал в телеграмме "Священный Белавуд". Заявка под названием "Оказание услуг по производству фильма в игровой форме, отражающего достижения социально-экономического развития Республики Беларусь" появилась на сайте 30 апреля.
По плану Минкульта, зрители увидят сериал из восьми серий на одном из официальных языков с английскими субтитрами. Серил должен быть снят и готов к прокату через 16 месяцев. Согласно условиям, исполнитель должен инвестировать в проект 30% личных или внешних средств, так как государство на производство фильма готово потратить только 1,5 миллиона рублей из республиканского бюджета.
Последний масштабный проект Минкульта — полноформатная лента "Купала", снятая по биографии Янки Купалы режиссёром Владимиром Янковским на киностудии "Беларусьфильм". Её премьера переносилась несколько раз и теперь запланирована на осень 2020 года. Ожидаецца, что позже выйдет четырёх серийная телеверсия фильма.
В 2015 году под крылом Минкульта вышел скандально известный фильм "Мы, братья" ("Авель", "Код Каина")., на создание которого из бюджета страны было выделено 2,3 миллиона долларов. Сюжет фильма рассказывает о конфликте между двумя братьями, живущими в современной Беларуси, а также затрагивает тему президентских выборов 2010 года с жестоким подавлением протестующих. Картина была раскритикована экспертами и зрителями. В белорусском прокате она собрал авсего 43 тысячи долларов.
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Министерство культуры объявило конкурс на новый амбициозный игровой проект стоимостью в 1,4 миллиона долларов.
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