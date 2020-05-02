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Половина работников в мире могут остаться без денег из-за пандемии
Источник материала: ОНТ
Но День труда сейчас актуален как никогда. Половина работников в мире могут остаться без денег из-за пандемии, а до июля рискуют потерять рабочие места 305 миллионов! Об этом предупреждает Международная организация труда. Рынок профессий меняется.
В Беларуси работают почти 4 с половиной миллиона человек (больше всего – в промышленности и сфере услуг). Средний возраст – чуть старше 40, треть – с высшим образованием. Самая мужская профессия – строитель, а женщины преобладают в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Таковы данные Белстата из отчёта к 1 мая.
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Но День труда сейчас актуален как никогда. Половина работников в мире могут остаться без денег из-за пандемии, а до июля рискуют потерять рабочие места 305 миллионов!...
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