Разговор с Гуцериевым, поставка КТ и финансовая помощь. Рубрика «Двое из Дворца»

Источник материала: ОНТ

Вот помогают же друг другу страны и люди. Но одно дело – гуманитарные грузы, а совсем другое – кредиты. О деньгах на неделе говорили во Дворце Независимости. Президент поручил взять жёсткий контроль над тем, что поступает в страну.

Кто не любит поговорить о деньгах? На этой неделе во Дворце собирались как раз по этому поводу. Управделами, глава КГБ и Администрации Президента – аж мурашки по коже.

Тема совещания – иностранная безвозмездная помощь. Какой у министра финансов пухлый портфель. В мире, где, кажется, всё продаётся и покупаются, и такое возможно. И как-то сразу вспомнился субботник. Телефонный разговор Александра Лукашенко с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым.

Кстати, когда-нибудь видели Александра Лукашенко с телефоном? Им Президент пользуется по надобности – в кармане не носит.

Речь о компьютерных томографах. Чем не безвозмездная помощь? Для Беларуси Гуцериев, правда, сделал немало. Но это к слову. Раз Президент намерен поставить аппараты в минские поликлиники, завидев во Дворце мэра, не могли не спросить.

- Насколько вы подключились к этому процессу? Куда эти аппараты пойдут? Анатолий Сивак, председатель Минского горисполкома: - Мы хотим в каждом районе в одну поликлинику на район поставить такие аппараты. И мы уже фактически определили эти поликлиники. - Сегодня в каком количестве поликлиник есть такие аппараты? - Сегодня в поликлиниках практически нет этих аппаратов, они есть в больницах. - В какие сроки, как вам кажется, возможно это реализовать? - Это зависит всё-таки от требований, которые нужно будет реализовать в действующей поликлинике, но мы будем максимально быстро это делать. - Готовность с российской стороны, я так понимаю, есть? - Да-да. Поставка эта ожидается.

Мэр акцентирует внимание на поиске подходящих помещений. Рентгеновское излучение – сами понимаете. Так что томографы в плане закупки и установки – самое сложное и самое дорогое медицинское оборудование.

Вся безвозмездная помощь, подобно этой, должна идти исключительно на благое дело – жёсткое требование Президента. Это сейчас под гуманитарной мы понимаем помощь детям, людям с ограниченными возможностями, больницам и постчернобыльским районам, а лет 20 назад всё было по-другому.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. На гуманитарной помощи в своё время выросла наша оппозиция, так называемая. Жила неплохо. Фактически её деятельность антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи».

Как вам такая «гуманитарка»? То есть государство вынуждено балансировать между жёстким контролем над деньгами и товарами, поступающими от зарубежных спонсоров, и льготами, которые тех самых спонсоров подстегнут помогать ещё.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Те, кто предоставляют гуманитарную помощь, в основном-то люди порядочные. И хотят, чтобы помощь дошла до адресата. И если эта помощь растворяется по дороге, за это должна быть жесточайшая ответственность».

Чтобы даже ни намёка на возможность коррупции, но и без бюрократических препон. Не вдаваясь в подробности, скажем так: лицо у нового декрета человеческое, но хватка железная. Что же до цифр, то за последние три года Беларуси безвозмездно, то есть даром, помогли на 240 миллионов долларов.

- Если судить по цифрам, то иностранную безвозмездную помощь сложно назвать серьёзным подспорьем для финансовой системы. Ведём ли мы сейчас переговоры с какими-то организациями, которые оказывают помощь, но уже возмездную? Максим Ермолович, министр финансов Беларуси: - Не скрою, что мы приступили к переговорам с Международным валютным фондом. Он тоже ввёл специальный инструмент, который позволяет достаточно быстро получить ресурсы на предотвращение негативных экономических последствий пандемии. - Конкретные суммы оговариваются? - Оговариваются конкретные суммы. Если говорить о Международном валютном фонде, речь идёт о сумме порядка 900 миллионов долларов США. Это, наверное, самый большой объём. Мы действительно вступили в переговоры со Всемирным банком. Поэтому конечные объёмы пока назвать достаточно сложно.

Всё это, конечно, хорошо, но в МВФ заявки от 102 стран. Считай, полмира. За апрель фонд обещал удовлетворить почти половину. Пока не для Беларуси.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда: «Мы говорим всем: "Делай всё, что можешь". И я хочу заверить вас, что мы сами следуем собственному совету. Мы выложили все карты на стол, я имею в виду меры, которые мы можем предпринять».

И вот вопрос: если финансовый институт – да тот же МВФ – готов давать деньги под борьбу с последствиями COVID-19, то как определить, кому помощь нужнее, кто борется эффективно, а кто весьма эффектно? Вопрос, согласитесь, любопытный.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси: «Требования международных финансовых институтов одинаковы для всех. То есть должно что-то делать правительство – помогать, выявлять; должна очень жёстко работать система здравоохранения на то, чтобы сократить количество заболевших, – вот два основных требования, которые в нашей стране, безусловно, выполняются».

Не исключено, что глава Минфина какое-то тайное знание о переговорах унесёт с собой. Но не зря ведь говорят, что деньги всё же любят тишину.

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