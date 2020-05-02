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Разговор с Гуцериевым, поставка КТ и финансовая помощь. Рубрика «Двое из Дворца»

02.05.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разговор с Гуцериевым, поставка КТ и финансовая помощь. Рубрика «Двое из Дворца»

Вот помогают же друг другу страны и люди. Но одно дело – гуманитарные грузы, а совсем другое – кредиты. О деньгах на неделе говорили во Дворце Независимости. Президент поручил взять жёсткий контроль над тем, что поступает в страну.

Кто не любит поговорить о деньгах? На этой неделе во Дворце собирались как раз по этому поводу. Управделами, глава КГБ и Администрации Президента – аж мурашки по коже.   

Тема совещания – иностранная безвозмездная помощь. Какой у министра финансов пухлый портфель. В мире, где, кажется, всё продаётся и покупаются, и такое возможно. И как-то сразу вспомнился субботник. Телефонный разговор Александра Лукашенко с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым.

Кстати, когда-нибудь видели Александра Лукашенко с телефоном? Им Президент пользуется по надобности – в кармане не носит. 

Речь о компьютерных томографах. Чем не безвозмездная помощь? Для Беларуси Гуцериев, правда, сделал немало. Но это к слову. Раз Президент намерен поставить аппараты в минские поликлиники, завидев во Дворце мэра, не могли не спросить.

- Насколько вы подключились к этому процессу? Куда эти аппараты пойдут? 

Анатолий Сивак, председатель Минского горисполкома

- Мы хотим в каждом районе в одну поликлинику на район поставить такие аппараты. И мы уже фактически определили эти поликлиники. 

- Сегодня в каком количестве поликлиник есть такие аппараты?

- Сегодня в поликлиниках практически нет этих аппаратов, они есть в больницах. 

- В какие сроки, как вам кажется, возможно это реализовать?

- Это зависит всё-таки от требований, которые нужно будет реализовать в действующей поликлинике, но мы будем максимально быстро это делать. 

- Готовность с российской стороны, я так понимаю, есть?

- Да-да. Поставка эта ожидается. 

Мэр акцентирует внимание на поиске подходящих помещений. Рентгеновское излучение – сами понимаете. Так что томографы в плане закупки и установки – самое сложное и самое дорогое медицинское оборудование. 

Вся безвозмездная помощь, подобно этой, должна идти исключительно на благое дело – жёсткое требование Президента. Это сейчас под гуманитарной мы понимаем помощь детям, людям с ограниченными возможностями, больницам и постчернобыльским районам, а лет 20 назад всё было по-другому.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. На гуманитарной помощи в своё время выросла наша оппозиция, так называемая. Жила неплохо. Фактически её деятельность антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи». 

Как вам такая «гуманитарка»? То есть государство вынуждено балансировать между жёстким контролем над деньгами и товарами, поступающими от зарубежных спонсоров, и льготами, которые тех самых спонсоров подстегнут помогать ещё. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Те, кто предоставляют гуманитарную помощь, в основном-то люди порядочные. И хотят, чтобы помощь дошла до адресата. И если эта помощь растворяется по дороге, за это должна быть жесточайшая ответственность». 

Чтобы даже ни намёка на возможность коррупции, но и без бюрократических препон. Не вдаваясь в подробности, скажем так: лицо у нового декрета человеческое, но хватка железная. Что же до цифр, то за последние три года Беларуси безвозмездно, то есть даром, помогли на 240 миллионов долларов. 

Если судить по цифрам, то иностранную безвозмездную помощь сложно назвать серьёзным подспорьем для финансовой системы. Ведём ли мы сейчас переговоры с какими-то организациями, которые оказывают помощь, но уже возмездную? 

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси

- Не скрою, что мы приступили к переговорам с Международным валютным фондом. Он тоже ввёл специальный инструмент, который позволяет достаточно быстро получить ресурсы на предотвращение негативных экономических последствий пандемии.

- Конкретные суммы оговариваются?

- Оговариваются конкретные суммы. Если говорить о Международном валютном фонде, речь идёт о сумме порядка 900 миллионов долларов США. Это, наверное, самый большой объём. Мы действительно вступили в переговоры со Всемирным банком. Поэтому конечные объёмы пока назвать достаточно сложно.

Всё это, конечно, хорошо, но в МВФ заявки от 102 стран. Считай, полмира. За апрель фонд обещал удовлетворить почти половину. Пока не для Беларуси. 

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда: «Мы говорим всем: "Делай всё, что можешь". И я хочу заверить вас, что мы сами следуем собственному совету. Мы выложили все карты на стол, я имею в виду меры, которые мы можем предпринять».

И вот вопрос: если финансовый институт – да тот же МВФ – готов давать деньги под борьбу с последствиями COVID-19, то как определить, кому помощь нужнее, кто борется эффективно, а кто весьма эффектно? Вопрос, согласитесь, любопытный.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси: «Требования международных финансовых институтов одинаковы для всех. То есть должно что-то делать правительство – помогать, выявлять; должна очень жёстко работать система здравоохранения на то, чтобы сократить количество заболевших, – вот два основных требования, которые в нашей стране, безусловно, выполняются». 

Не исключено, что глава Минфина какое-то тайное знание о переговорах унесёт с собой. Но не зря ведь говорят, что деньги всё же любят тишину. 

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Вот помогают же друг другу страны и люди. Но одно дело – гуманитарные грузы, а совсем другое – кредиты. О деньгах на неделе говорили во Дворце Независимости....
 
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