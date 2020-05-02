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Разговор с Гуцериевым, поставка КТ и финансовая помощь. Рубрика «Двое из Дворца»
Источник материала: ОНТ
Вот помогают же друг другу страны и люди. Но одно дело – гуманитарные грузы, а совсем другое – кредиты. О деньгах на неделе говорили во Дворце Независимости. Президент поручил взять жёсткий контроль над тем, что поступает в страну.
Кто не любит поговорить о деньгах? На этой неделе во Дворце собирались как раз по этому поводу. Управделами, глава КГБ и Администрации Президента – аж мурашки по коже.
Тема совещания – иностранная безвозмездная помощь. Какой у министра финансов пухлый портфель. В мире, где, кажется, всё продаётся и покупаются, и такое возможно. И как-то сразу вспомнился субботник. Телефонный разговор Александра Лукашенко с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым.
Кстати, когда-нибудь видели Александра Лукашенко с телефоном? Им Президент пользуется по надобности – в кармане не носит.
Речь о компьютерных томографах. Чем не безвозмездная помощь? Для Беларуси Гуцериев, правда, сделал немало. Но это к слову. Раз Президент намерен поставить аппараты в минские поликлиники, завидев во Дворце мэра, не могли не спросить.
Мэр акцентирует внимание на поиске подходящих помещений. Рентгеновское излучение – сами понимаете. Так что томографы в плане закупки и установки – самое сложное и самое дорогое медицинское оборудование.
Вся безвозмездная помощь, подобно этой, должна идти исключительно на благое дело – жёсткое требование Президента. Это сейчас под гуманитарной мы понимаем помощь детям, людям с ограниченными возможностями, больницам и постчернобыльским районам, а лет 20 назад всё было по-другому.
Как вам такая «гуманитарка»? То есть государство вынуждено балансировать между жёстким контролем над деньгами и товарами, поступающими от зарубежных спонсоров, и льготами, которые тех самых спонсоров подстегнут помогать ещё.
Чтобы даже ни намёка на возможность коррупции, но и без бюрократических препон. Не вдаваясь в подробности, скажем так: лицо у нового декрета человеческое, но хватка железная. Что же до цифр, то за последние три года Беларуси безвозмездно, то есть даром, помогли на 240 миллионов долларов.
Всё это, конечно, хорошо, но в МВФ заявки от 102 стран. Считай, полмира. За апрель фонд обещал удовлетворить почти половину. Пока не для Беларуси.
И вот вопрос: если финансовый институт – да тот же МВФ – готов давать деньги под борьбу с последствиями COVID-19, то как определить, кому помощь нужнее, кто борется эффективно, а кто весьма эффектно? Вопрос, согласитесь, любопытный.
Не исключено, что глава Минфина какое-то тайное знание о переговорах унесёт с собой. Но не зря ведь говорят, что деньги всё же любят тишину.
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Вот помогают же друг другу страны и люди. Но одно дело – гуманитарные грузы, а совсем другое – кредиты. О деньгах на неделе говорили во Дворце Независимости....
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