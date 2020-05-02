Пост №1 у Вечного огня: 36 лет здесь Вахту Памяти несут школьники

Источник материала: ОНТ

Площадь Победы. Пост №1 у Вечного огня. Пропустить такое невозможно – это самый центр столицы. Вот уже 36 лет школьники несут здесь Вахту Памяти. У всех на виду. И не потому что надо, а просто по-другому нельзя. Сегодня места у обелиска пустуют – время такое.





Перешагнув порог музыкального магазина, Настя словно попала в страну чудес. Синтезаторы, барабаны, укулеле – всё так волшебно звучит. Даже немного разволновалась. Ведь присмотреть нужно гитару, о которой так долго мечтала.

Анастасия Макаревич, караульная Поста №1 города-героя Минска: «Была в лагере, у меня друг так красиво играл. Мне очень сильно понравилось! У меня был выбор между пианино, но я поняла, что гитара – это прямо мое».

Несколько подходов на турнике, в упор лежа, повисеть на брусьях и осторожно прокачать пресс. Это программа на сегодня – Косте недавно удалили аппендицит, поэтому налегать нельзя. Как только силы восстановятся, возьмется за себя по-настоящему – турник-мен поскорее хочет избавиться от слова «начинающий».

Константин Платун, начальник почетного караула Поста №1 города-героя Минска: «Занимаюсь больше года уже. Стараюсь почаще. Сейчас уже меньше времени – подготовка к ЦТ, экзаменам. Собираюсь в Академию МВД поступать, и как раз мне эта подготовка понадобится».

Гитара – классическая, струны – нейлоновые, ногти – придётся убрать. Осталось уговорить родителей.

Музыку обожает и Константин. Правда, сам не играет, а вот слушает с удовольствием.

Такие разные, но всё же есть то, что их объединяет. Настя и Костя – те самые ребята, которых вы могли видеть в карауле у Вечного огня на площади Победы.

Сразу ответим на вопрос, которым наверняка задавались многие: «Кто эти люди и почему они там стоят?». Это не пионеры, не октябрята и не скауты. Ребята – из почетного караула города-героя Минска. Вахту Памяти лучшие школьники несут вот уже 36 лет. Прежде чем заступить на Пост №1, проходят серьёзную подготовку.

Сергей Быков, начальник штаба Поста №1 города-героя Минска: «Вынос ноги в два раза выше – строевым шагом 20 см, мемориальный шаг – 40-45. Плюс фиксация ноги в воздухе. Ребята несколько секунд задерживают ногу в воздухе. Смена заступает на площади Победы – пять человек: разводящий – это старший смены, он ведет смену, он ведущий, юноша. Ведет он четырех человек: двух юношей караульных, и двух девушек».

Внешний вид – с иголочки, дисциплина – почти армейская. Сложно ли школьникам? Да – сложно! Но ещё ни один не отказался.

Вахту несут последние четыре дня в неделю (с сентября по май). Четыре смены по пять человек с 10:00 до 12.30. Ребята меняются каждые 15 минут зимой и 20 – летом.

Конечно же, если закружилась голова или стало плохо – пост можно и даже нужно покинуть. Но в остальном – как гвоздики: стоят, не шелохнувшись. И никак иначе.

Ребята, что несут почётную вахту, успели стать достопримечательностью. Их знают туристы, прохожие – фотографируют, мамы – ставят детям в пример. Признаются, когда люди знают, чем они заняты и встречают их с улыбкой – нести Вахту Памяти гораздо легче. На время ремонта Площади Победы Пост №1 пустовал. Здесь и сейчас наводят последний лоск. Впереди 9-е мая, и вновь занять вахту ребята готовы, если позволит ситуация и разрешат взрослые.

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